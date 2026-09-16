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Электромобиль "Атом" появится в каршеринге осенью
Электромобиль "Атом" появится в каршеринге осенью - 16.09.2026, ПРАЙМ
Электромобиль "Атом" появится в каршеринге осенью
Производитель "Атома" интегрирует специальное ПО для работы электромобилей в каршеринге, и этой осенью первые машины появятся в сервисах аренды, сообщил... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:07+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Производитель "Атома" интегрирует специальное ПО для работы электромобилей в каршеринге, и этой осенью первые машины появятся в сервисах аренды, сообщил журналистам гендиректор АО "Кама" Игорь Поваразднюк. "Мы ведем работу сразу с несколькими операторами каршеринга по интеграции телематического оборудования, которое требуется для работы в каршеринге, и готовим этой осенью запуск нескольких пилотных проектов в кардшеринге, о которых скоро объявим", - сказал он. Поваразднюк напомнил, что "Атом" проектировался с учетом требований для работы в каршеринге и такси. В частности, электромобиль был включен Минпромторгом России в реестр локализованных автомобилей, разрешенных для работы в такси. Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. Ранее в среду пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства электромобилей на заводе. В начале июня на ПМЭФ Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц. В среду топ-менеджер рассказал, что объем производства в 2026-2027 годах составит порядка 10 тысяч штук.
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бизнес, минпромторг
Электромобиль "Атом" появится в каршеринге осенью
Поваразднюк: "Атом" интегрирует ПО для работы электромобилей в каршеринге осенью
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Производитель "Атома" интегрирует специальное ПО для работы электромобилей в каршеринге, и этой осенью первые машины появятся в сервисах аренды, сообщил журналистам гендиректор АО "Кама" Игорь Поваразднюк.
"Мы ведем работу сразу с несколькими операторами каршеринга по интеграции телематического оборудования, которое требуется для работы в каршеринге, и готовим этой осенью запуск нескольких пилотных проектов в кардшеринге, о которых скоро объявим", - сказал он.
Поваразднюк напомнил, что "Атом" проектировался с учетом требований для работы в каршеринге и такси. В частности, электромобиль был включен Минпромторгом России в реестр локализованных автомобилей, разрешенных для работы в такси.
Электромобиль "Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. Ранее в среду пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства электромобилей на заводе.
В начале июня на ПМЭФ Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.
В среду топ-менеджер рассказал, что объем производства в 2026-2027 годах составит порядка 10 тысяч штук.