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Число автомобильных брендов на российском рынке с 2020 года выросло вдвое

Число автомобильных брендов на российском рынке с 2020 года выросло вдвое - 16.09.2026, ПРАЙМ

Число автомобильных брендов на российском рынке с 2020 года выросло вдвое

Количество автомобильных брендов на российском рынке легковых машин с 2020 года выросло вдвое и составило 123 марки, сообщил директор агентства "Автостат"... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:42+0300

2026-09-16T11:42+0300

2026-09-16T11:42+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Количество автомобильных брендов на российском рынке легковых машин с 2020 года выросло вдвое и составило 123 марки, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За последние шесть лет число марок на авторынке РФ выросло в два раза. До 2020 года число разных марок легковых автомобилей, продаваемых на российском рынке, колебалось в пределах от 50 до 60 единиц. Но потом автобренды начали довольно быстро множиться", - написал он в своем Telegram-канале. Так, в 2020 году в России насчитывалось 57 продаваемых марок автомобилей, в 2023 году их число уже составило 96, а по итогам января-августа текущего года - 123 марки. Среди основных факторов быстрого прироста новых марок на российском автомобильном рынке аналитик выделил "экспансию" китайского автопрома, создание новых российских брендов, а также рост поставок по альтернативным каналам. Целиков также отметил, что общее число моделей на рынке новых легковых автомобилей в России в текущем году приближается уже к 900, тогда как до 2021 года их количество не превышало 500.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия