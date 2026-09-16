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Число автомобильных брендов на российском рынке с 2020 года выросло вдвое - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Число автомобильных брендов на российском рынке с 2020 года выросло вдвое
Число автомобильных брендов на российском рынке с 2020 года выросло вдвое - 16.09.2026, ПРАЙМ
Число автомобильных брендов на российском рынке с 2020 года выросло вдвое
Количество автомобильных брендов на российском рынке легковых машин с 2020 года выросло вдвое и составило 123 марки, сообщил директор агентства "Автостат"... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:42+0300
2026-09-16T11:42+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Количество автомобильных брендов на российском рынке легковых машин с 2020 года выросло вдвое и составило 123 марки, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За последние шесть лет число марок на авторынке РФ выросло в два раза. До 2020 года число разных марок легковых автомобилей, продаваемых на российском рынке, колебалось в пределах от 50 до 60 единиц. Но потом автобренды начали довольно быстро множиться", - написал он в своем Telegram-канале. Так, в 2020 году в России насчитывалось 57 продаваемых марок автомобилей, в 2023 году их число уже составило 96, а по итогам января-августа текущего года - 123 марки. Среди основных факторов быстрого прироста новых марок на российском автомобильном рынке аналитик выделил "экспансию" китайского автопрома, создание новых российских брендов, а также рост поставок по альтернативным каналам. Целиков также отметил, что общее число моделей на рынке новых легковых автомобилей в России в текущем году приближается уже к 900, тогда как до 2021 года их количество не превышало 500.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
11:42 16.09.2026
 
Число автомобильных брендов на российском рынке с 2020 года выросло вдвое

"Автостат": число автобрендов в России с 2020 года выросло вдвое и составило 123 марки

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Количество автомобильных брендов на российском рынке легковых машин с 2020 года выросло вдвое и составило 123 марки, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За последние шесть лет число марок на авторынке РФ выросло в два раза. До 2020 года число разных марок легковых автомобилей, продаваемых на российском рынке, колебалось в пределах от 50 до 60 единиц. Но потом автобренды начали довольно быстро множиться", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, в 2020 году в России насчитывалось 57 продаваемых марок автомобилей, в 2023 году их число уже составило 96, а по итогам января-августа текущего года - 123 марки.
Среди основных факторов быстрого прироста новых марок на российском автомобильном рынке аналитик выделил "экспансию" китайского автопрома, создание новых российских брендов, а также рост поставок по альтернативным каналам.
Целиков также отметил, что общее число моделей на рынке новых легковых автомобилей в России в текущем году приближается уже к 900, тогда как до 2021 года их количество не превышало 500.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
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