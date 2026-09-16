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QazaqGaz планирует бурить скважину рядом с Амангельдинским месторождением - 16.09.2026, ПРАЙМ
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QazaqGaz планирует бурить скважину рядом с Амангельдинским месторождением
QazaqGaz планирует бурить скважину рядом с Амангельдинским месторождением - 16.09.2026, ПРАЙМ
QazaqGaz планирует бурить скважину рядом с Амангельдинским месторождением
QazaqGaz планирует начать бурение разведочной скважины на перспективной структуре рядом с Амангельдинским месторождением на юге Казахстана, там уже проведена... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:06+0300
2026-09-16T10:10+0300
газ
казахстан
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. QazaqGaz планирует начать бурение разведочной скважины на перспективной структуре рядом с Амангельдинским месторождением на юге Казахстана, там уже проведена 3D-сейсморазведка, заявил журналистам зампред правления по разведке и добыче компании Асылжан Даулетов. "У нас есть Амангельдинское месторождение на юге Казахстана. И мы рядом видим тоже перспективную структуру, тут недавно уже мы 3D (сейсморазведку - ред.) провели. И планируем до конца года начать бурение разведочной скважины", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF. Помимо прочего компания планирует увеличить добычу газа в Казахстане по итогам года примерно на 16%, до 347-350 миллионов кубометров, рассказал Даулетов."347-350 миллионов (кубометров - ред.)... В прошлый раз было 298 миллионов, сейчас вот на 50 миллионов (рост - ред.)", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF.По словам Даулетова, компания планирует к 2030 году достичь 1 миллиарда кубометров добычи газа в год, а к 2033 году - 1,5 миллиардов кубометров."Это пока капля. Потому что потребность Казахстана где-то 22-23 миллиарда кубических метров. Разведка газовых месторождений... только начинается, потому что мы (были - ред.) более как нефтяная страна", - добавил топ-менеджер компании.QazaqGaz (бывший "КазТрансГаз") - вертикально-интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
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газ, казахстан
Газ, КАЗАХСТАН
10:06 16.09.2026 (обновлено: 10:10 16.09.2026)
 
QazaqGaz планирует бурить скважину рядом с Амангельдинским месторождением

azaqGaz планирует начать бурение скважины рядом с Амангельдинским месторождением

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. QazaqGaz планирует начать бурение разведочной скважины на перспективной структуре рядом с Амангельдинским месторождением на юге Казахстана, там уже проведена 3D-сейсморазведка, заявил журналистам зампред правления по разведке и добыче компании Асылжан Даулетов.
"У нас есть Амангельдинское месторождение на юге Казахстана. И мы рядом видим тоже перспективную структуру, тут недавно уже мы 3D (сейсморазведку - ред.) провели. И планируем до конца года начать бурение разведочной скважины", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Помимо прочего компания планирует увеличить добычу газа в Казахстане по итогам года примерно на 16%, до 347-350 миллионов кубометров, рассказал Даулетов.
"347-350 миллионов (кубометров - ред.)... В прошлый раз было 298 миллионов, сейчас вот на 50 миллионов (рост - ред.)", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF.
По словам Даулетова, компания планирует к 2030 году достичь 1 миллиарда кубометров добычи газа в год, а к 2033 году - 1,5 миллиардов кубометров.
"Это пока капля. Потому что потребность Казахстана где-то 22-23 миллиарда кубических метров. Разведка газовых месторождений... только начинается, потому что мы (были - ред.) более как нефтяная страна", - добавил топ-менеджер компании.
QazaqGaz (бывший "КазТрансГаз") - вертикально-интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
 
ГазКАЗАХСТАН
 
 
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