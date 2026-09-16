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QazaqGaz получила 25 участков для разведки газа в Казахстане - 16.09.2026, ПРАЙМ
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QazaqGaz получила 25 участков для разведки газа в Казахстане
QazaqGaz получила 25 участков для разведки газа в Казахстане - 16.09.2026, ПРАЙМ
QazaqGaz получила 25 участков для разведки газа в Казахстане
QazaqGaz получила 25 новых участков для разведки газа в Казахстане, готовит технические документы, планирует начать первые полевые работы поздней осенью этого... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:06+0300
2026-09-16T10:07+0300
газ
казахстан
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. QazaqGaz получила 25 новых участков для разведки газа в Казахстане, готовит технические документы, планирует начать первые полевые работы поздней осенью этого года, заявил журналистам зампред правления по разведке и добыче компании Асылжан Даулетов в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF. "Геологоразведку сейчас очень сильно развиваем. В начале года был большой Курултай, и там наш глава государства дал задание активизировать работу по геологоразведку, особенно в газовой отрасли. И исходя из этого QazaqGaz как национальная компания получила новых 25 блоков на разведку. На данный момент уже идет разработка технических проектов, технических документов и начало полевых работ. Полевые работы, я думаю, глубокой осенью уже мы начнем", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о планах по инвестициям в геологоразведку. На первом этапе запланировано три больших исследования, отметил Даулетов. Это около 16 тысяч погонных километров сейсмики, 120 тысяч физточек по геохимии, а также обработка и пересмотр старых данных, магнито- и гравиразведка. На первые работы, по его словам, заложено 60 миллиардов тенге (около 140 миллионов долларов по текущему курсу). На первых трех участках, которые QazaqGaz считает первоочередными, геологические ресурсы газа оцениваются в 450 миллиардов кубометров, добавил топ-менеджер. Даулетов уточнил, что компания нацелена работать и с традиционными запасами газа, и с трудноизвлекаемыми. QazaqGaz (бывший "КазТрансГаз") - вертикально-интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
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газ, казахстан
Газ, КАЗАХСТАН
10:06 16.09.2026 (обновлено: 10:07 16.09.2026)
 
QazaqGaz получила 25 участков для разведки газа в Казахстане

Зампред правления azaqGaz Даулетов: компания получила 25 новых участков для разведки газа

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. QazaqGaz получила 25 новых участков для разведки газа в Казахстане, готовит технические документы, планирует начать первые полевые работы поздней осенью этого года, заявил журналистам зампред правления по разведке и добыче компании Асылжан Даулетов в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF.
"Геологоразведку сейчас очень сильно развиваем. В начале года был большой Курултай, и там наш глава государства дал задание активизировать работу по геологоразведку, особенно в газовой отрасли. И исходя из этого QazaqGaz как национальная компания получила новых 25 блоков на разведку. На данный момент уже идет разработка технических проектов, технических документов и начало полевых работ. Полевые работы, я думаю, глубокой осенью уже мы начнем", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о планах по инвестициям в геологоразведку.
На первом этапе запланировано три больших исследования, отметил Даулетов. Это около 16 тысяч погонных километров сейсмики, 120 тысяч физточек по геохимии, а также обработка и пересмотр старых данных, магнито- и гравиразведка. На первые работы, по его словам, заложено 60 миллиардов тенге (около 140 миллионов долларов по текущему курсу).
На первых трех участках, которые QazaqGaz считает первоочередными, геологические ресурсы газа оцениваются в 450 миллиардов кубометров, добавил топ-менеджер.
Даулетов уточнил, что компания нацелена работать и с традиционными запасами газа, и с трудноизвлекаемыми.
QazaqGaz (бывший "КазТрансГаз") - вертикально-интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
 
ГазКАЗАХСТАН
 
 
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