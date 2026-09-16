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QazaqGaz планирует выйти на проектную мощность месторождения газа Барханная - 16.09.2026, ПРАЙМ
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QazaqGaz планирует выйти на проектную мощность месторождения газа Барханная
QazaqGaz планирует выйти на проектную мощность месторождения газа Барханная - 16.09.2026, ПРАЙМ
QazaqGaz планирует выйти на проектную мощность месторождения газа Барханная
Казахстанская национальная газовая компания QazaqGaz сохраняет планы вывести на проектную мощность новое месторождение газа Барханная в 2028 году, планирует... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:12+0300
2026-09-16T10:55+0300
газ
казахстан
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстанская национальная газовая компания QazaqGaz сохраняет планы вывести на проектную мощность новое месторождение газа Барханная в 2028 году, планирует пробурить там еще несколько эксплуатационных скважин, заявил журналистам заместитель председателя правления по разведке и добыче компании Асылжан Даулетов. "Барханную, да, мы подключили в декабре 2025 года. На проектную мощность мы еще планируем выйти, еще несколько опережающих эксплуатационных скважин будет пробурено. И надеюсь, что мы выйдем на свои проектные мощности к 2028 году, как и планировали", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF. Однако Даулетов не стал называть текущий уровень добычи. "Добыча идет, как мы планировали", - отметил он. Газовое месторождение Барханная ввели в эксплуатацию на юге Казахстана в декабре 2025 года, пиковая добыча с участка ожидается к 2028 году и составит около 65 миллионов кубометров. QazaqGaz (бывший "КазТрансГаз") - вертикально-интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
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газ, казахстан
Газ, КАЗАХСТАН
10:12 16.09.2026 (обновлено: 10:55 16.09.2026)
 
QazaqGaz планирует выйти на проектную мощность месторождения газа Барханная

azaqGaz планирует вывести на проектную мощность месторождение газа Барханная в 2028 году

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстанская национальная газовая компания QazaqGaz сохраняет планы вывести на проектную мощность новое месторождение газа Барханная в 2028 году, планирует пробурить там еще несколько эксплуатационных скважин, заявил журналистам заместитель председателя правления по разведке и добыче компании Асылжан Даулетов.
"Барханную, да, мы подключили в декабре 2025 года. На проектную мощность мы еще планируем выйти, еще несколько опережающих эксплуатационных скважин будет пробурено. И надеюсь, что мы выйдем на свои проектные мощности к 2028 году, как и планировали", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Однако Даулетов не стал называть текущий уровень добычи.
"Добыча идет, как мы планировали", - отметил он.
Газовое месторождение Барханная ввели в эксплуатацию на юге Казахстана в декабре 2025 года, пиковая добыча с участка ожидается к 2028 году и составит около 65 миллионов кубометров.
QazaqGaz (бывший "КазТрансГаз") - вертикально-интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
 
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