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Коул пообещал выяснить, что мешает размораживанию средств Белоруссии
Коул пообещал выяснить, что мешает размораживанию средств Белоруссии - 16.09.2026, ПРАЙМ
Коул пообещал выяснить, что мешает размораживанию средств Белоруссии
Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул обещал выяснить, что мешает размораживанию средств Минска в банках США и "посмотреть, чем можно помочь", передает... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T16:44+0300
2026-09-16T16:44+0300
2026-09-16T16:44+0300
мировая экономика
сша
белоруссия
минск
александр лукашенко
ситибанк
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул обещал выяснить, что мешает размораживанию средств Минска в банках США и "посмотреть, чем можно помочь", передает агентство Рейтер. "Посланник Трампа Коул сказал, что США выяснят, "что за задержка" с замороженными в американских банках средствах Белоруссии, и "посмотрят, чем они могут помочь", - говорится в сообщении. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 43-44 миллиона долларов белорусских средств "застряли" в Ситибанке. Коул на встрече с ним во вторник заявил, что эти деньги должны быть разморожены и возвращены, и что власти США уже обратились с соответствующей просьбой к банку. Ситибанк отказался комментировать РИА Новости заявление Коула.
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мировая экономика, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, ситибанк
Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, Ситибанк
Коул пообещал выяснить, что мешает размораживанию средств Белоруссии
Reuters: спецпосланник США Коул обещал выяснить, что мешает размораживанию средств Минска