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Петербургская и Монгольская товарная биржи договорились о сотрудничестве

Петербургская и Монгольская товарная биржи договорились о сотрудничестве - 16.09.2026, ПРАЙМ

Петербургская и Монгольская товарная биржи договорились о сотрудничестве

Петербургская биржа и Монгольская товарная биржа заключили меморандум о взаимопонимании, который направлен на развитие долгосрочного двустороннего... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:46+0300

2026-09-16T19:46+0300

2026-09-16T19:59+0300

рынок

россия

монголия

алексей оверчук

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Петербургская биржа и Монгольская товарная биржа заключили меморандум о взаимопонимании, который направлен на развитие долгосрочного двустороннего сотрудничества между странами и развитие рынков товарных бирж, сообщила российская торговая площадка. Подписание документа было приурочено к официальному визиту в Монголию зампреда правительства РФ Алексея Оверчука, пояснила Петербургская биржа. "Петербургская биржа и Монгольская товарная биржа (Mongolian Commodity Exchange, MCE) заключили меморандум о взаимопонимании… Документ направлен на развитие долгосрочного двустороннего сотрудничества, вклад в развитие рынков товарных бирж в Монголии и Российской Федерации, а также содействие торгово-экономическому партнерству двух стран", - говорится в сообщении. Уточняется, что ключевыми направлениями взаимодействия торговых площадок являются изучение сырьевых товаров, перспективных с точки зрения биржевых торгов, и их последующая организация, а также согласование необходимой нормативно-правовой базы, правил и процедур для торговли. Кроме того, биржи будут анализировать и обмениваться информацией, методологией проведения торгов и заниматься организацией совместных конференций и круглых столов.

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рынок, россия, монголия, алексей оверчук