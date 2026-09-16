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Петербургская и Монгольская товарная биржи договорились о сотрудничестве - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Петербургская и Монгольская товарная биржи договорились о сотрудничестве
Петербургская и Монгольская товарная биржи договорились о сотрудничестве - 16.09.2026, ПРАЙМ
Петербургская и Монгольская товарная биржи договорились о сотрудничестве
Петербургская биржа и Монгольская товарная биржа заключили меморандум о взаимопонимании, который направлен на развитие долгосрочного двустороннего... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:46+0300
2026-09-16T19:59+0300
рынок
россия
монголия
алексей оверчук
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Петербургская биржа и Монгольская товарная биржа заключили меморандум о взаимопонимании, который направлен на развитие долгосрочного двустороннего сотрудничества между странами и развитие рынков товарных бирж, сообщила российская торговая площадка. Подписание документа было приурочено к официальному визиту в Монголию зампреда правительства РФ Алексея Оверчука, пояснила Петербургская биржа. "Петербургская биржа и Монгольская товарная биржа (Mongolian Commodity Exchange, MCE) заключили меморандум о взаимопонимании… Документ направлен на развитие долгосрочного двустороннего сотрудничества, вклад в развитие рынков товарных бирж в Монголии и Российской Федерации, а также содействие торгово-экономическому партнерству двух стран", - говорится в сообщении. Уточняется, что ключевыми направлениями взаимодействия торговых площадок являются изучение сырьевых товаров, перспективных с точки зрения биржевых торгов, и их последующая организация, а также согласование необходимой нормативно-правовой базы, правил и процедур для торговли. Кроме того, биржи будут анализировать и обмениваться информацией, методологией проведения торгов и заниматься организацией совместных конференций и круглых столов.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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рынок, россия, монголия, алексей оверчук
Рынок, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Алексей Оверчук
19:46 16.09.2026 (обновлено: 19:59 16.09.2026)
 
Петербургская и Монгольская товарная биржи договорились о сотрудничестве

Петербургская биржа и Монгольская товарная биржа заключили меморандум о взаимопонимании

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Петербургская биржа и Монгольская товарная биржа заключили меморандум о взаимопонимании, который направлен на развитие долгосрочного двустороннего сотрудничества между странами и развитие рынков товарных бирж, сообщила российская торговая площадка.
Подписание документа было приурочено к официальному визиту в Монголию зампреда правительства РФ Алексея Оверчука, пояснила Петербургская биржа.
"Петербургская биржа и Монгольская товарная биржа (Mongolian Commodity Exchange, MCE) заключили меморандум о взаимопонимании… Документ направлен на развитие долгосрочного двустороннего сотрудничества, вклад в развитие рынков товарных бирж в Монголии и Российской Федерации, а также содействие торгово-экономическому партнерству двух стран", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ключевыми направлениями взаимодействия торговых площадок являются изучение сырьевых товаров, перспективных с точки зрения биржевых торгов, и их последующая организация, а также согласование необходимой нормативно-правовой базы, правил и процедур для торговли.
Кроме того, биржи будут анализировать и обмениваться информацией, методологией проведения торгов и заниматься организацией совместных конференций и круглых столов.
 
РынокРОССИЯМОНГОЛИЯАлексей Оверчук
 
 
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