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Фондовые индексы США замедлили рост

Фондовые индексы США замедлили рост - 16.09.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США замедлили рост

Основные фондовые индексы США замедлили рост после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T21:47+0300

2026-09-16T21:47+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США замедлили рост после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. По итогам сентябрьского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых. По состоянию на 21.25 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 52 079,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,56% - до 26 152,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,30%, до 7608,18 пункта. До публикации итогов заседания американского центробанка все три индексы снижались в пределах от 0,02% до 0,65%.

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рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite