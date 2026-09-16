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Фондовые индексы США замедлили рост - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США замедлили рост
Фондовые индексы США замедлили рост - 16.09.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США замедлили рост
Основные фондовые индексы США замедлили рост после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:47+0300
2026-09-16T21:48+0300
рынок
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США замедлили рост после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. По итогам сентябрьского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых. По состоянию на 21.25 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 52 079,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,56% - до 26 152,54 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 увеличивался на 0,30%, до 7608,18 пункта. До публикации итогов заседания американского центробанка все три индексы снижались в пределах от 0,02% до 0,65%.
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рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
21:47 16.09.2026 (обновлено: 21:48 16.09.2026)
 
Фондовые индексы США замедлили рост

Фондовые индексы США замедлили рост после повышения учетной ставки ФРС

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США замедлили рост после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов.
По итогам сентябрьского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых.
По состоянию на 21.25 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 52 079,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,56% - до 26 152,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,30%, до 7608,18 пункта.
До публикации итогов заседания американского центробанка все три индексы снижались в пределах от 0,02% до 0,65%.
 
РынокИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
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