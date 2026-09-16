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Бизнес-джет Gulfstream G650ER зашел в воздушное пространство России

Бизнес-джет Gulfstream G650ER зашел в воздушное пространство России - 16.09.2026, ПРАЙМ

Бизнес-джет Gulfstream G650ER зашел в воздушное пространство России

Бизнес-джет Gulfstream G650ER, вылетевший из Великобритании, зашел в воздушное пространство РФ, следует из полетных данных, которые проанализировало РИА... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T23:26+0300

2026-09-16T23:26+0300

2026-09-16T23:26+0300

россия

эстония

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Бизнес-джет Gulfstream G650ER, вылетевший из Великобритании, зашел в воздушное пространство РФ, следует из полетных данных, которые проанализировало РИА Новости. Воздушное судно вылетело из международного британского аэропорта Лутон и вошло в воздушное пространство России со стороны Эстонии. Самолет движется по направлению на восток страны. Бизнес-джеты типа Gulfstream G650ER редко заходят в воздушное пространство России.

эстония

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россия, эстония