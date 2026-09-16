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Персидский залив выделяет беспрецедентные средства на борьбу с БПЛА

Персидский залив выделяет беспрецедентные средства на борьбу с БПЛА - 16.09.2026, ПРАЙМ

Персидский залив выделяет беспрецедентные средства на борьбу с БПЛА

Страны Персидского залива на фоне военного конфликта США и Ирана выделяют беспрецедентное количество денежных средств на борьбу с БПЛА, передает агентство... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:32+0300

2026-09-16T10:32+0300

2026-09-16T10:32+0300

мировая экономика

персидский залив

сша

иран

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Страны Персидского залива на фоне военного конфликта США и Ирана выделяют беспрецедентное количество денежных средств на борьбу с БПЛА, передает агентство Bloomberg. Как отмечает агентство, еще до конфликта Ирана с США страны Персидского залива за несколько десятилетий потратили порядка 50 миллиардов долларов на передовые системы противовоздушной обороны, которые ориентированы преимущественно на перехват баллистических ракет. Однако, согласно подсчетам Bloomberg, использование этих систем для борьбы с дешевыми иранскими дронами оказывается экономически неэффективным. Так, один БПЛА "Шахед" стоит около 30 тысяч долларов, в то время как стоимость ракеты-перехватчика PAC-3 для систем Patriot, которые используют для отражения атак дронов, составляет более четырех миллионов долларов. "США и их союзники в Персидском заливе, вероятно, использовали более 2,5 тысяч таких ракет (PAC-3 - ред.) во время войны, что обошлось как минимум в 10 миллиардов долларов", - говорится в материале агентства. Британский эксперт по вопросам безопасности и специалист по Ближнему Востоку из Королевского коллежа Лондона Андреас Криг заявил агентству, что речь идет, вероятно, о "самой масштабной волне расходов в истории обороны стран Персидского залива". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

персидский залив

сша

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мировая экономика, персидский залив, сша, иран