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Человек не из семьи Армани впервые будет отвечать за моду в Emporio Armani - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Человек не из семьи Армани впервые будет отвечать за моду в Emporio Armani
Человек не из семьи Армани впервые будет отвечать за моду в Emporio Armani - 16.09.2026, ПРАЙМ
Человек не из семьи Армани впервые будет отвечать за моду в Emporio Armani
Итальянский модельер Дарио Витале назначен креативным директором Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories, говорится в сообщении компаний. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:40+0300
2026-09-16T14:43+0300
бизнес
giorgio armani
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873352280.jpg?1789559017
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Итальянский модельер Дарио Витале назначен креативным директором Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories, говорится в сообщении компаний. "Armani Group рада объявить о назначении Дарио Витале на должность креативного директора Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories", - говорится в совместной публикации Emporio Armani и Giorgio Armani в соцсетях. Отмечается, что впервые эту должность займет человек не из семьи Армани. Группа Armani - одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши. Emporio Armani была запущена в группе в 1981 году, Giorgio Armani Accessories - в 1999 году.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, giorgio armani
Бизнес, Giorgio Armani
14:40 16.09.2026 (обновлено: 14:43 16.09.2026)
 
Человек не из семьи Армани впервые будет отвечать за моду в Emporio Armani

Итальянский модельер Дарио Витале назначен креативным директором Emporio Armani

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Итальянский модельер Дарио Витале назначен креативным директором Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories, говорится в сообщении компаний.
"Armani Group рада объявить о назначении Дарио Витале на должность креативного директора Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories", - говорится в совместной публикации Emporio Armani и Giorgio Armani в соцсетях.
Отмечается, что впервые эту должность займет человек не из семьи Армани.
Группа Armani - одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши. Emporio Armani была запущена в группе в 1981 году, Giorgio Armani Accessories - в 1999 году.
 
БизнесGiorgio Armani
 
 
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