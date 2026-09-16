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Человек не из семьи Армани впервые будет отвечать за моду в Emporio Armani

Человек не из семьи Армани впервые будет отвечать за моду в Emporio Armani - 16.09.2026, ПРАЙМ

Человек не из семьи Армани впервые будет отвечать за моду в Emporio Armani

Итальянский модельер Дарио Витале назначен креативным директором Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories, говорится в сообщении компаний. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:40+0300

2026-09-16T14:40+0300

2026-09-16T14:43+0300

бизнес

giorgio armani

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Итальянский модельер Дарио Витале назначен креативным директором Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories, говорится в сообщении компаний. "Armani Group рада объявить о назначении Дарио Витале на должность креативного директора Emporio Armani и Giorgio Armani Accessories", - говорится в совместной публикации Emporio Armani и Giorgio Armani в соцсетях. Отмечается, что впервые эту должность займет человек не из семьи Армани. Группа Armani - одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши. Emporio Armani была запущена в группе в 1981 году, Giorgio Armani Accessories - в 1999 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, giorgio armani