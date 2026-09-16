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Британцы скрывают от начальников использование ИИ

Британцы скрывают от начальников использование ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ

Британцы скрывают от начальников использование ИИ

Почти каждый десятый британский работник использовал инструмент ИИ, который его работодатель запретил или не одобрил бы, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:58+0300

2026-09-16T14:58+0300

2026-09-16T14:58+0300

технологии

великобритания

deloitte

bloomberg

общество

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МОСКВА, 16 сент — ПРАЙМ. Почти каждый десятый британский работник использовал инструмент ИИ, который его работодатель запретил или не одобрил бы, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Deloitte. При этом 63% из 25 тысяч респондентов применяли ИИ на работе и столько же опасаются, что менеджер может решить, будто технология справится с их задачей."Работники одновременно думают: это может повысить мою прибыльность или снизить мою ценность. Это способствует стигме вокруг ИИ на рабочем месте", — заявил автор исследования Пол Ли.По данным компании Cyberhaven, треть сотрудников получала доступ к ИИ через личные аккаунты, а почти 40% взаимодействий с технологией связаны с конфиденциальными данными. Национальный центр кибербезопасности Великобритании предупредил о скрытых рисках "теневой ИИ", когда сотрудники используют инструменты вне одобренных систем организации.Юристы отмечают, что проблема в том, что работники используют потребительские версии ИИ, которые поглощают данные для обучения. Уже есть случаи увольнений: полиция Глостершира уволила сотрудника за нарушение правил, а в трудовом трибунале рассматривается дело о зависимости от сгенерированных текстов. Большинство респондентов Deloitte заявили, что руководители плохо понимают ИИ, а половина пользователей не получала формального обучения.

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технологии, великобритания, deloitte, bloomberg, общество