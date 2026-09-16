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Демешин рассказал о росте объемов производства в авиастроительной отрасли - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Демешин рассказал о росте объемов производства в авиастроительной отрасли
Демешин рассказал о росте объемов производства в авиастроительной отрасли - 16.09.2026, ПРАЙМ
Демешин рассказал о росте объемов производства в авиастроительной отрасли
Рост объемов производства в авиастроительной отрасли зафиксирован в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Дмитрий Демешин. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T16:11+0300
2026-09-16T16:11+0300
промышленность
бизнес
россия
хабаровский край
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рост объемов производства в авиастроительной отрасли зафиксирован в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Дмитрий Демешин. "У нас рост (объемов авиастроения - ред.) в этом году на 1,3%. Подходим к развитию кластерно. Окружаем заводы малыми технологическими компаниями. Региональные компании наладили производство жгутов, кабельных сетей, режущего инструмента, освоили не только механообработку, но и выпуск дверей, люков, наладили системные поставки в вертикально интегрированные предприятия "Ростеха", - сказал Демешин Путину. Также губернатор отметил, что в настоящее время в регионе решается вопрос со сборкой двигателей ПД-8, что позволит полностью локализовать производство самолетов.
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промышленность, бизнес, россия, хабаровский край, владимир путин, ростех
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, Владимир Путин, Ростех
16:11 16.09.2026
 
Демешин рассказал о росте объемов производства в авиастроительной отрасли

Демешин: рост объемов производства в авиастроении зафиксирован в Хабаровском крае

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рост объемов производства в авиастроительной отрасли зафиксирован в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Дмитрий Демешин.
"У нас рост (объемов авиастроения - ред.) в этом году на 1,3%. Подходим к развитию кластерно. Окружаем заводы малыми технологическими компаниями. Региональные компании наладили производство жгутов, кабельных сетей, режущего инструмента, освоили не только механообработку, но и выпуск дверей, люков, наладили системные поставки в вертикально интегрированные предприятия "Ростеха", - сказал Демешин Путину.
Также губернатор отметил, что в настоящее время в регионе решается вопрос со сборкой двигателей ПД-8, что позволит полностью локализовать производство самолетов.
 
ПромышленностьБизнесРОССИЯХабаровский крайВладимир ПутинРостех
 
 
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