https://1prime.ru/20260916/demeshiny-873357647.html
Демешин рассказал о росте объемов производства в авиастроительной отрасли
Демешин рассказал о росте объемов производства в авиастроительной отрасли - 16.09.2026, ПРАЙМ
Демешин рассказал о росте объемов производства в авиастроительной отрасли
Рост объемов производства в авиастроительной отрасли зафиксирован в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Дмитрий Демешин. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T16:11+0300
2026-09-16T16:11+0300
2026-09-16T16:11+0300
промышленность
бизнес
россия
хабаровский край
владимир путин
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873357647.jpg?1789564297
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рост объемов производства в авиастроительной отрасли зафиксирован в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Дмитрий Демешин.
"У нас рост (объемов авиастроения - ред.) в этом году на 1,3%. Подходим к развитию кластерно. Окружаем заводы малыми технологическими компаниями. Региональные компании наладили производство жгутов, кабельных сетей, режущего инструмента, освоили не только механообработку, но и выпуск дверей, люков, наладили системные поставки в вертикально интегрированные предприятия "Ростеха", - сказал Демешин Путину.
Также губернатор отметил, что в настоящее время в регионе решается вопрос со сборкой двигателей ПД-8, что позволит полностью локализовать производство самолетов.
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, россия, хабаровский край, владимир путин, ростех
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, Владимир Путин, Ростех
Демешин рассказал о росте объемов производства в авиастроительной отрасли
Демешин: рост объемов производства в авиастроении зафиксирован в Хабаровском крае
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рост объемов производства в авиастроительной отрасли зафиксирован в Хабаровском крае, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Дмитрий Демешин.
"У нас рост (объемов авиастроения - ред.) в этом году на 1,3%. Подходим к развитию кластерно. Окружаем заводы малыми технологическими компаниями. Региональные компании наладили производство жгутов, кабельных сетей, режущего инструмента, освоили не только механообработку, но и выпуск дверей, люков, наладили системные поставки в вертикально интегрированные предприятия "Ростеха", - сказал Демешин Путину.
Также губернатор отметил, что в настоящее время в регионе решается вопрос со сборкой двигателей ПД-8, что позволит полностью локализовать производство самолетов.