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Почему годовой вклад под 14% выгоден, но нужно спешить

Почему годовой вклад под 14% выгоден, но нужно спешить - 16.09.2026, ПРАЙМ

Почему годовой вклад под 14% выгоден, но нужно спешить

Банк России в минувшую пятницу закономерно оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых, сохранив нейтральную риторику: дальнейшие решения по... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T05:05+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России в минувшую пятницу закономерно оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых, сохранив нейтральную риторику: дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и ряда других факторов. Разберемся, как это решение может повлиять на ставки по депозитам и кредитам в ближайшие недели.После июльского заседания ЦБ средние ставки по вкладам на срок до года в крупнейших банках выросли на 0,1-0,2%, хотя ключевая ставка тогда снижалась. Причина в том, что банки ожидали возможной паузы в цикле смягчения политики, а также испытывали дефицит ликвидности из-за повышенного спроса населения на наличные.В этих условиях кредиторам приходилось удерживать привлекательные депозитные условия, чтобы не терять клиентские средства. Пятничное решение регулятора эту логику не меняет: ожидается, что депозитные ставки в ближайшие недели останутся стабильными либо продолжат небольшой рост, поскольку дефицит ликвидности в секторе пока не исчерпан.Тем, у кого есть свободные средства, не требующиеся в обозримой перспективе, разместить их на годовой вклад представляется разумным решением: текущая средняя ставка (12,4% годовых, по данным Финуслуг) заметно превышает официальную инфляцию.Отдельно стоит сказать о вкладах с плавающей ставкой, привязанной к ключевой. Банки все активнее предлагают такие продукты, поскольку это снижает их процентный риск — тем более что ставки по корпоративным кредитам, как правило, тоже привязаны к ключевой. Для вкладчика же это означает повышенную неопределенность относительно итоговой доходности: траектория ключевой ставки пока не выглядит однозначной, снижение может продолжиться неравномерно, с паузами и даже временными повышениями.В отдельных случаях вклад с плавающей ставкой (например, ключевая ставка плюс премия) действительно может оказаться выгоднее фиксированного, но все зависит от конкретных условий договора, которые нужно внимательно изучать. Для рядового вкладчика в текущей ситуации лучше классический депозит с фиксированной ставкой — это позволяет зафиксировать пока еще привлекательную доходность на нужный срок.Для кредитов и ипотеки картина более сдержанная. Средние ставки по необеспеченным потребительским кредитам после июльского заседания выросли примерно на 0,3%, до 33,65% годовых, тогда как ставки по рыночной ипотеке практически не изменились, оставаясь в районе 18,7% годовых.Это во многом связано с тем, что банки продолжают закладывать в стоимость займов повышенные экономические и геополитические риски, а не только ориентируются на уровень ключевой ставки.После пятничного решения ЦБ не ожидается значимых корректировок ни по ипотечным, ни по потребительским ставкам: сохранение ключевой ставки без изменений и нейтральный сигнал регулятора не создают предпосылок для их пересмотра банками. Скорее всего, кредитные ставки продолжат колебаться вблизи текущих уровней, а банки будут лишь точечно корректировать условия по отдельным продуктам.В целом ключевым фактором, определяющим динамику ставок в ближайшие недели, останется состояние ликвидности в банковском секторе, а не сам факт сохранения ключевой ставки на прежнем уровне.Автор: Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Игорь Додонов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/0f/873306494_0:0:1100:1101_100x100_80_0_0_3dff8a5352969553533d50484df21431.png

мнения аналитиков, финансы, банки, банк россии, кредиты, депозиты, ипотека