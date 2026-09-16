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Почему годовой вклад под 14% выгоден, но нужно спешить - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Почему годовой вклад под 14% выгоден, но нужно спешить
Почему годовой вклад под 14% выгоден, но нужно спешить - 16.09.2026, ПРАЙМ
Почему годовой вклад под 14% выгоден, но нужно спешить
Банк России в минувшую пятницу закономерно оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых, сохранив нейтральную риторику: дальнейшие решения по... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T05:05+0300
2026-09-16T05:05+0300
мнения аналитиков
финансы
банки
банк россии
кредиты
депозиты
ипотека
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России в минувшую пятницу закономерно оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых, сохранив нейтральную риторику: дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и ряда других факторов. Разберемся, как это решение может повлиять на ставки по депозитам и кредитам в ближайшие недели.После июльского заседания ЦБ средние ставки по вкладам на срок до года в крупнейших банках выросли на 0,1-0,2%, хотя ключевая ставка тогда снижалась. Причина в том, что банки ожидали возможной паузы в цикле смягчения политики, а также испытывали дефицит ликвидности из-за повышенного спроса населения на наличные.В этих условиях кредиторам приходилось удерживать привлекательные депозитные условия, чтобы не терять клиентские средства. Пятничное решение регулятора эту логику не меняет: ожидается, что депозитные ставки в ближайшие недели останутся стабильными либо продолжат небольшой рост, поскольку дефицит ликвидности в секторе пока не исчерпан.Тем, у кого есть свободные средства, не требующиеся в обозримой перспективе, разместить их на годовой вклад представляется разумным решением: текущая средняя ставка (12,4% годовых, по данным Финуслуг) заметно превышает официальную инфляцию.Отдельно стоит сказать о вкладах с плавающей ставкой, привязанной к ключевой. Банки все активнее предлагают такие продукты, поскольку это снижает их процентный риск — тем более что ставки по корпоративным кредитам, как правило, тоже привязаны к ключевой. Для вкладчика же это означает повышенную неопределенность относительно итоговой доходности: траектория ключевой ставки пока не выглядит однозначной, снижение может продолжиться неравномерно, с паузами и даже временными повышениями.В отдельных случаях вклад с плавающей ставкой (например, ключевая ставка плюс премия) действительно может оказаться выгоднее фиксированного, но все зависит от конкретных условий договора, которые нужно внимательно изучать. Для рядового вкладчика в текущей ситуации лучше классический депозит с фиксированной ставкой — это позволяет зафиксировать пока еще привлекательную доходность на нужный срок.Для кредитов и ипотеки картина более сдержанная. Средние ставки по необеспеченным потребительским кредитам после июльского заседания выросли примерно на 0,3%, до 33,65% годовых, тогда как ставки по рыночной ипотеке практически не изменились, оставаясь в районе 18,7% годовых.Это во многом связано с тем, что банки продолжают закладывать в стоимость займов повышенные экономические и геополитические риски, а не только ориентируются на уровень ключевой ставки.После пятничного решения ЦБ не ожидается значимых корректировок ни по ипотечным, ни по потребительским ставкам: сохранение ключевой ставки без изменений и нейтральный сигнал регулятора не создают предпосылок для их пересмотра банками. Скорее всего, кредитные ставки продолжат колебаться вблизи текущих уровней, а банки будут лишь точечно корректировать условия по отдельным продуктам.В целом ключевым фактором, определяющим динамику ставок в ближайшие недели, останется состояние ликвидности в банковском секторе, а не сам факт сохранения ключевой ставки на прежнем уровне.Автор: Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам"
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Игорь Додонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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мнения аналитиков, финансы, банки, банк россии, кредиты, депозиты, ипотека
Мнения аналитиков, Финансы, Банки, Банк России, кредиты, депозиты, ипотека
05:05 16.09.2026
 
Почему годовой вклад под 14% выгоден, но нужно спешить

Аналитик Додонов объяснил выгоду годового вклада по ставке 14%

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Игорь Додонов
Игорь Додонов
Аналитик ФГ ФИНАМ
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России в минувшую пятницу закономерно оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых, сохранив нейтральную риторику: дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и ряда других факторов. Разберемся, как это решение может повлиять на ставки по депозитам и кредитам в ближайшие недели.
После июльского заседания ЦБ средние ставки по вкладам на срок до года в крупнейших банках выросли на 0,1-0,2%, хотя ключевая ставка тогда снижалась. Причина в том, что банки ожидали возможной паузы в цикле смягчения политики, а также испытывали дефицит ликвидности из-за повышенного спроса населения на наличные.
В этих условиях кредиторам приходилось удерживать привлекательные депозитные условия, чтобы не терять клиентские средства. Пятничное решение регулятора эту логику не меняет: ожидается, что депозитные ставки в ближайшие недели останутся стабильными либо продолжат небольшой рост, поскольку дефицит ликвидности в секторе пока не исчерпан.
Тем, у кого есть свободные средства, не требующиеся в обозримой перспективе, разместить их на годовой вклад представляется разумным решением: текущая средняя ставка (12,4% годовых, по данным Финуслуг) заметно превышает официальную инфляцию.
Отдельно стоит сказать о вкладах с плавающей ставкой, привязанной к ключевой. Банки все активнее предлагают такие продукты, поскольку это снижает их процентный риск — тем более что ставки по корпоративным кредитам, как правило, тоже привязаны к ключевой. Для вкладчика же это означает повышенную неопределенность относительно итоговой доходности: траектория ключевой ставки пока не выглядит однозначной, снижение может продолжиться неравномерно, с паузами и даже временными повышениями.
В отдельных случаях вклад с плавающей ставкой (например, ключевая ставка плюс премия) действительно может оказаться выгоднее фиксированного, но все зависит от конкретных условий договора, которые нужно внимательно изучать. Для рядового вкладчика в текущей ситуации лучше классический депозит с фиксированной ставкой — это позволяет зафиксировать пока еще привлекательную доходность на нужный срок.
Для кредитов и ипотеки картина более сдержанная. Средние ставки по необеспеченным потребительским кредитам после июльского заседания выросли примерно на 0,3%, до 33,65% годовых, тогда как ставки по рыночной ипотеке практически не изменились, оставаясь в районе 18,7% годовых.
Это во многом связано с тем, что банки продолжают закладывать в стоимость займов повышенные экономические и геополитические риски, а не только ориентируются на уровень ключевой ставки.
После пятничного решения ЦБ не ожидается значимых корректировок ни по ипотечным, ни по потребительским ставкам: сохранение ключевой ставки без изменений и нейтральный сигнал регулятора не создают предпосылок для их пересмотра банками. Скорее всего, кредитные ставки продолжат колебаться вблизи текущих уровней, а банки будут лишь точечно корректировать условия по отдельным продуктам.
В целом ключевым фактором, определяющим динамику ставок в ближайшие недели, останется состояние ликвидности в банковском секторе, а не сам факт сохранения ключевой ставки на прежнем уровне.
Автор: Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам"

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