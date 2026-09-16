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Доходность десятилетних гособлигаций США снижается после решения ФРС

Доходность десятилетних гособлигаций США снижается после решения ФРС - 16.09.2026, ПРАЙМ

Доходность десятилетних гособлигаций США снижается после решения ФРС

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжает снижаться в среду вечером после публикации решения о повышении учетной ставки Федеральной... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T21:47+0300

2026-09-16T21:47+0300

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рынок

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжает снижаться в среду вечером после публикации решения о повышении учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 21.23 мск опускалась до 4,954% с уровня прошлого закрытия в 4,996%. До объявления решения ФРС показатель уменьшался до 4,95%. Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась до 5,313% с уровня прошлого закрытия в 5,363%. До публикации итогов заседания ФРС показатель опускался до 5,327%. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 октября.

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рынок, сша