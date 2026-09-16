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Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году
Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году - 16.09.2026, ПРАЙМ
Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году
Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина республики. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:09+0300
2026-09-16T14:09+0300
финансы
казахстан
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АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина республики. В правительстве Казахстана под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам противодействия теневой экономике и незаконному обороту драгоценных металлов. "По данным Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, за последние пять лет в сфере противодействия теневой экономике принято 24 нормативных правовых акта и модернизировано 20 информационных систем. Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снизилась с 17,58% в 2023 году до 15,69% в 2025 году, или на 1,89 п.п.", - говорится в сообщении. По данным правительства Казахстана, одним из основных инструментов сокращения теневого оборота по-прежнему остается цифровизация и интеграция государственных информационных систем в сельском хозяйстве, нефтегазовом секторе, энергетике, строительстве и в торговле. Сообщается, что еще одним решающим фактором в борьбе с теневой экономикой стала легализация деятельности самозанятых, 94% которых работают через интернет-платформы. По данным министерства промышленности и строительства Казахстана, по итогам 2025 года объем внутреннего рынка ювелирных изделий вырос на 3,4% и составил порядка 168 миллионов долларов. При этом производство выросло на 31%, а экспорт составил 65,4 миллиона долларов. Жумангарин поручил усилить межведомственное взаимодействие продолжить работу по выявлению теневых схем.
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финансы, казахстан
Финансы, КАЗАХСТАН
14:09 16.09.2026
 
Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году

Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69 процента в 2025 году

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АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина республики.
В правительстве Казахстана под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам противодействия теневой экономике и незаконному обороту драгоценных металлов.
"По данным Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, за последние пять лет в сфере противодействия теневой экономике принято 24 нормативных правовых акта и модернизировано 20 информационных систем. Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снизилась с 17,58% в 2023 году до 15,69% в 2025 году, или на 1,89 п.п.", - говорится в сообщении.
По данным правительства Казахстана, одним из основных инструментов сокращения теневого оборота по-прежнему остается цифровизация и интеграция государственных информационных систем в сельском хозяйстве, нефтегазовом секторе, энергетике, строительстве и в торговле. Сообщается, что еще одним решающим фактором в борьбе с теневой экономикой стала легализация деятельности самозанятых, 94% которых работают через интернет-платформы.
По данным министерства промышленности и строительства Казахстана, по итогам 2025 года объем внутреннего рынка ювелирных изделий вырос на 3,4% и составил порядка 168 миллионов долларов. При этом производство выросло на 31%, а экспорт составил 65,4 миллиона долларов.
Жумангарин поручил усилить межведомственное взаимодействие продолжить работу по выявлению теневых схем.
 
ФинансыКАЗАХСТАН
 
 
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