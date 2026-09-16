https://1prime.ru/20260916/dolja-873350690.html

Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году

Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году - 16.09.2026, ПРАЙМ

Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году

Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина республики. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:09+0300

2026-09-16T14:09+0300

2026-09-16T14:09+0300

финансы

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873350690.jpg?1789556968

АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина республики. В правительстве Казахстана под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам противодействия теневой экономике и незаконному обороту драгоценных металлов. "По данным Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, за последние пять лет в сфере противодействия теневой экономике принято 24 нормативных правовых акта и модернизировано 20 информационных систем. Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снизилась с 17,58% в 2023 году до 15,69% в 2025 году, или на 1,89 п.п.", - говорится в сообщении. По данным правительства Казахстана, одним из основных инструментов сокращения теневого оборота по-прежнему остается цифровизация и интеграция государственных информационных систем в сельском хозяйстве, нефтегазовом секторе, энергетике, строительстве и в торговле. Сообщается, что еще одним решающим фактором в борьбе с теневой экономикой стала легализация деятельности самозанятых, 94% которых работают через интернет-платформы. По данным министерства промышленности и строительства Казахстана, по итогам 2025 года объем внутреннего рынка ювелирных изделий вырос на 3,4% и составил порядка 168 миллионов долларов. При этом производство выросло на 31%, а экспорт составил 65,4 миллиона долларов. Жумангарин поручил усилить межведомственное взаимодействие продолжить работу по выявлению теневых схем.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, казахстан