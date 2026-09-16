https://1prime.ru/20260916/dolja-873350690.html
Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году
Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году - 16.09.2026, ПРАЙМ
Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году
Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина республики. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:09+0300
2026-09-16T14:09+0300
2026-09-16T14:09+0300
финансы
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873350690.jpg?1789556968
АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина республики.
В правительстве Казахстана под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам противодействия теневой экономике и незаконному обороту драгоценных металлов.
"По данным Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, за последние пять лет в сфере противодействия теневой экономике принято 24 нормативных правовых акта и модернизировано 20 информационных систем. Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снизилась с 17,58% в 2023 году до 15,69% в 2025 году, или на 1,89 п.п.", - говорится в сообщении.
По данным правительства Казахстана, одним из основных инструментов сокращения теневого оборота по-прежнему остается цифровизация и интеграция государственных информационных систем в сельском хозяйстве, нефтегазовом секторе, энергетике, строительстве и в торговле. Сообщается, что еще одним решающим фактором в борьбе с теневой экономикой стала легализация деятельности самозанятых, 94% которых работают через интернет-платформы.
По данным министерства промышленности и строительства Казахстана, по итогам 2025 года объем внутреннего рынка ювелирных изделий вырос на 3,4% и составил порядка 168 миллионов долларов. При этом производство выросло на 31%, а экспорт составил 65,4 миллиона долларов.
Жумангарин поручил усилить межведомственное взаимодействие продолжить работу по выявлению теневых схем.
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, казахстан
Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году
Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69 процента в 2025 году
АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Доля теневой экономики в Казахстане снизилась до 15,69% в 2025 году, сообщает пресс-служба кабмина республики.
В правительстве Казахстана под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам противодействия теневой экономике и незаконному обороту драгоценных металлов.
"По данным Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан, за последние пять лет в сфере противодействия теневой экономике принято 24 нормативных правовых акта и модернизировано 20 информационных систем. Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снизилась с 17,58% в 2023 году до 15,69% в 2025 году, или на 1,89 п.п.", - говорится в сообщении.
По данным правительства Казахстана, одним из основных инструментов сокращения теневого оборота по-прежнему остается цифровизация и интеграция государственных информационных систем в сельском хозяйстве, нефтегазовом секторе, энергетике, строительстве и в торговле. Сообщается, что еще одним решающим фактором в борьбе с теневой экономикой стала легализация деятельности самозанятых, 94% которых работают через интернет-платформы.
По данным министерства промышленности и строительства Казахстана, по итогам 2025 года объем внутреннего рынка ювелирных изделий вырос на 3,4% и составил порядка 168 миллионов долларов. При этом производство выросло на 31%, а экспорт составил 65,4 миллиона долларов.
Жумангарин поручил усилить межведомственное взаимодействие продолжить работу по выявлению теневых схем.