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Доллар к иене перешел к росту после решения ФРС США

Доллар к иене перешел к росту после решения ФРС США - 16.09.2026, ПРАЙМ

Доллар к иене перешел к росту после решения ФРС США

Курс доллара к иене перешел к росту после оглашения решения о повышении учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T21:38+0300

2026-09-16T21:38+0300

2026-09-16T21:38+0300

рынок

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс доллара к иене перешел к росту после оглашения решения о повышении учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.19 мск курс доллара к иене рос до 155,56 иены со 155,11 иены за доллар на предыдущем закрытии. До публикации итогов заседания американского центробанка доллар слабо дешевел к иене. Курс евро к доллару опускался до 1,1501 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1541 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,33% - до 99,97 пункта. Ранее евро дешевел до 1,154 доллара, а индекс доллара поднимался до 99,7 пункта. По итогам сентябрьского заседания ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 октября.

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