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В Дубае одобрили строительство транспортного коридора длиной 80 километров - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В Дубае одобрили строительство транспортного коридора длиной 80 километров
В Дубае одобрили строительство транспортного коридора длиной 80 километров - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Дубае одобрили строительство транспортного коридора длиной 80 километров
Строительство нового автотранспортного коридора длиной 80 километров одобрили в Дубае, сообщила в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:46+0300
2026-09-16T19:58+0300
бизнес
мировая экономика
дубай
абу-даби
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ДУБАЙ, 16 сен - ПРАЙМ. Строительство нового автотранспортного коридора длиной 80 километров одобрили в Дубае, сообщила в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "В Дубае одобрили строительство нового автотранспортного коридора длиной 80 километров между эмиратами Шарджа и Абу-Даби", - говорится в сообщении. Первый этап проекта протяженностью около 80 километров от дороги Аль-Файя в Абу-Даби до дороги Аль-Шануф в Шардже оценивается примерно в 3,5 миллиарда дирхамов (около 953 миллионов долларов). Проект включает в себя 12-полосную дорогу в обоих направлениях, 72 моста, 17 тоннелей и 45 водоотводных труб. Он сократит время в пути до 60%, позволит пропускать до 24 тысяч автомобилей в час в обоих направлениях и будет обслуживать более 3,1 миллиона человек. Кроме того, проект соединит международный аэропорт Аль-Мактум и железнодорожную станцию ​​Etihad Rail, а также улучшит работу логистического и коммерческого транспортных секторов.
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бизнес, мировая экономика, дубай, абу-даби
Бизнес, Мировая экономика, Дубай, Абу-Даби
19:46 16.09.2026 (обновлено: 19:58 16.09.2026)
 
В Дубае одобрили строительство транспортного коридора длиной 80 километров

Власти Дубая одобрили строительство нового автотранспортного коридора длиной 80 километров

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ДУБАЙ, 16 сен - ПРАЙМ. Строительство нового автотранспортного коридора длиной 80 километров одобрили в Дубае, сообщила в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
"В Дубае одобрили строительство нового автотранспортного коридора длиной 80 километров между эмиратами Шарджа и Абу-Даби", - говорится в сообщении.
Первый этап проекта протяженностью около 80 километров от дороги Аль-Файя в Абу-Даби до дороги Аль-Шануф в Шардже оценивается примерно в 3,5 миллиарда дирхамов (около 953 миллионов долларов).
Проект включает в себя 12-полосную дорогу в обоих направлениях, 72 моста, 17 тоннелей и 45 водоотводных труб. Он сократит время в пути до 60%, позволит пропускать до 24 тысяч автомобилей в час в обоих направлениях и будет обслуживать более 3,1 миллиона человек.
Кроме того, проект соединит международный аэропорт Аль-Мактум и железнодорожную станцию ​​Etihad Rail, а также улучшит работу логистического и коммерческого транспортных секторов.
 
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