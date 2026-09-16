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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли - 16.09.2026, ПРАЙМ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:22+0300
2026-09-16T15:22+0300
2026-09-16T15:22+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Причины не назывались. Перекрыли движение в 14.54 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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бизнес, россия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Причины не назывались. Перекрыли движение в 14.54 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.