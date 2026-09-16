https://1prime.ru/20260916/economist-873352535.html

Economist оценил возможность ограничения развития ИИ

Economist оценил возможность ограничения развития ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ

Economist оценил возможность ограничения развития ИИ

Реализация возможных международных соглашений по ограничению развития ИИ может быть более сложной, чем контроль над ядерными вооружениями, пишет издание... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:43+0300

2026-09-16T14:43+0300

2026-09-16T14:46+0300

технологии

мировая экономика

билл гейтс

openai

microsoft

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873352535.jpg?1789559180

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Реализация возможных международных соглашений по ограничению развития ИИ может быть более сложной, чем контроль над ядерными вооружениями, пишет издание Economist. "Обеспечение выполнения соглашений об ограничении обучения чрезвычайно мощных систем искусственного интеллекта может оказаться сложнее, чем, скажем, отслеживание запасов ядерного оружия", - говорится в материале. Издание подчеркивает, что в прошлом году выдвигалась идея о продаже всех чипов для обучения ИИ с встроенной системой мониторинга его использования. Однако, как отмечает журнал, такой подход, напротив, может вызвать на рынке желание сокрыть процесс производства чипов. Economist отмечает, что некоммерческая организация Future Society, которая занимается вопросами регулирования ИИ, в недавнем отчете заявляет, что реализовать подобный мониторинг можно, но лишь при привлечении инвестиций и проведения исследований. При этом, как подчеркивает журнал, технологии развиваются быстрее, чем потенциальные регуляторы. Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания не выйдет на биржу в 2026 году на фоне опасений по поводу безопасности ИИ. Альтман убежден в возможности создания такой системы, которую человек не будет контролировать. Глава компании Anthropic Дарио Амодей заявил, что мощные модели искусственного интеллекта способны обходить попытки людей остановить их работу. Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал ИИ, который превзойдет разум человека, и один из самых бурных периодов трансформации в будущем.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, билл гейтс, openai, microsoft