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Economist оценил возможность ограничения развития ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Economist оценил возможность ограничения развития ИИ
Economist оценил возможность ограничения развития ИИ - 16.09.2026, ПРАЙМ
Economist оценил возможность ограничения развития ИИ
Реализация возможных международных соглашений по ограничению развития ИИ может быть более сложной, чем контроль над ядерными вооружениями, пишет издание... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:43+0300
2026-09-16T14:46+0300
технологии
мировая экономика
билл гейтс
openai
microsoft
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Реализация возможных международных соглашений по ограничению развития ИИ может быть более сложной, чем контроль над ядерными вооружениями, пишет издание Economist. "Обеспечение выполнения соглашений об ограничении обучения чрезвычайно мощных систем искусственного интеллекта может оказаться сложнее, чем, скажем, отслеживание запасов ядерного оружия", - говорится в материале. Издание подчеркивает, что в прошлом году выдвигалась идея о продаже всех чипов для обучения ИИ с встроенной системой мониторинга его использования. Однако, как отмечает журнал, такой подход, напротив, может вызвать на рынке желание сокрыть процесс производства чипов. Economist отмечает, что некоммерческая организация Future Society, которая занимается вопросами регулирования ИИ, в недавнем отчете заявляет, что реализовать подобный мониторинг можно, но лишь при привлечении инвестиций и проведения исследований. При этом, как подчеркивает журнал, технологии развиваются быстрее, чем потенциальные регуляторы. Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания не выйдет на биржу в 2026 году на фоне опасений по поводу безопасности ИИ. Альтман убежден в возможности создания такой системы, которую человек не будет контролировать. Глава компании Anthropic Дарио Амодей заявил, что мощные модели искусственного интеллекта способны обходить попытки людей остановить их работу. Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал ИИ, который превзойдет разум человека, и один из самых бурных периодов трансформации в будущем.
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технологии, мировая экономика, билл гейтс, openai, microsoft
Технологии, Мировая экономика, Билл Гейтс, OpenAI, Microsoft
14:43 16.09.2026 (обновлено: 14:46 16.09.2026)
 
Economist оценил возможность ограничения развития ИИ

Economist: контроль над ИИ может быть сложнее, чем над ядерным оружием

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Реализация возможных международных соглашений по ограничению развития ИИ может быть более сложной, чем контроль над ядерными вооружениями, пишет издание Economist.
"Обеспечение выполнения соглашений об ограничении обучения чрезвычайно мощных систем искусственного интеллекта может оказаться сложнее, чем, скажем, отслеживание запасов ядерного оружия", - говорится в материале.
Издание подчеркивает, что в прошлом году выдвигалась идея о продаже всех чипов для обучения ИИ с встроенной системой мониторинга его использования. Однако, как отмечает журнал, такой подход, напротив, может вызвать на рынке желание сокрыть процесс производства чипов.
Economist отмечает, что некоммерческая организация Future Society, которая занимается вопросами регулирования ИИ, в недавнем отчете заявляет, что реализовать подобный мониторинг можно, но лишь при привлечении инвестиций и проведения исследований.
При этом, как подчеркивает журнал, технологии развиваются быстрее, чем потенциальные регуляторы.
Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания не выйдет на биржу в 2026 году на фоне опасений по поводу безопасности ИИ. Альтман убежден в возможности создания такой системы, которую человек не будет контролировать. Глава компании Anthropic Дарио Амодей заявил, что мощные модели искусственного интеллекта способны обходить попытки людей остановить их работу. Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал ИИ, который превзойдет разум человека, и один из самых бурных периодов трансформации в будущем.
 
ТехнологииМировая экономикаБилл ГейтсOpenAIMicrosoft
 
 
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