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Эксперты рассказали, сколько тратят туристы из стран Ближнего Востока - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, сколько тратят туристы из стран Ближнего Востока
Эксперты рассказали, сколько тратят туристы из стран Ближнего Востока - 16.09.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько тратят туристы из стран Ближнего Востока
Туристы из стран Ближнего Востока в среднем тратят на поездку в Россию около 237 тысяч рублей, что на 54% превышает показатель туристов из Азии - 154 тысячи... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T03:43+0300
2026-09-16T03:43+0300
туризм
бизнес
азия
ближний восток
катар
цср
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Туристы из стран Ближнего Востока в среднем тратят на поездку в Россию около 237 тысяч рублей, что на 54% превышает показатель туристов из Азии - 154 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). ЦСР в июне-августе провел опрос иностранных туристов из 11 стран Азии и Ближнего Востока, посетивших Россию в течение последних 12 месяцев. "Наиболее высокие медианные расходы среди исследованных стран зафиксированы у туристов из Омана - около 367 тысяч рублей. Далее следуют Катар - 237 тысяч, ОАЭ - 213 тысяч, Саудовская Аравия - 209 тысяч, Бахрейн - 208 тысяч и Турция - 200 тысяч рублей", - отметили в ЦСР. В азиатской группе различия между странами меньше, указали аналитики. "Медиана составляет около 144 тысяч рублей у туристов из Вьетнама, 150 тысяч - из Китая, 153 тысячи - из Индонезии, 162 тысячи - из Индии и 172 тысяч рублей - из Малайзии", - пояснили в ЦСР. У туристов из Азии бюджет поездки сильнее всего увеличивается вместе с ее продолжительностью и географией. Так, расходы туристов, остающихся в России не менее 15 дней, почти втрое превышают медиану соответствующей страны, зафиксировали авторы исследования. Более высокие затраты также связаны с посещением Санкт-Петербурга, Алтая и других регионов за пределами основного московского маршрута. "На Ближнем Востоке большее влияние оказывают класс размещения и требования к комфорту. Отели категории четыре-пять звезд выбрали 53% туристов этого региона против 47% туристов из Азии. Максимальные показатели зафиксированы в Катаре - 72%, Малайзии - 66%, ОАЭ - 64% и Бахрейне - 62%", - указали в центре. При этом значительная часть расходов туристов формируется за пределами гостиниц. Кафе и рестораны посещали около 95% опрошенных, торговые центры - 80% туристов из Азии и 72% туристов с Ближнего Востока. Природные территории, музеи, спа-комплексы, парки развлечений и экскурсии также образуют дополнительный спрос на платные услуги, заключили аналитики.
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40
192
40
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40
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туризм, бизнес, азия, ближний восток, катар, цср
Туризм, Бизнес, АЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КАТАР, ЦСР
03:43 16.09.2026
 
Эксперты рассказали, сколько тратят туристы из стран Ближнего Востока

ЦСР: туристы из Ближнего Востока в среднем тратят на поездку в Россию 237 тысяч рублей

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Туристы из стран Ближнего Востока в среднем тратят на поездку в Россию около 237 тысяч рублей, что на 54% превышает показатель туристов из Азии - 154 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
ЦСР в июне-августе провел опрос иностранных туристов из 11 стран Азии и Ближнего Востока, посетивших Россию в течение последних 12 месяцев.
"Наиболее высокие медианные расходы среди исследованных стран зафиксированы у туристов из Омана - около 367 тысяч рублей. Далее следуют Катар - 237 тысяч, ОАЭ - 213 тысяч, Саудовская Аравия - 209 тысяч, Бахрейн - 208 тысяч и Турция - 200 тысяч рублей", - отметили в ЦСР.
В азиатской группе различия между странами меньше, указали аналитики. "Медиана составляет около 144 тысяч рублей у туристов из Вьетнама, 150 тысяч - из Китая, 153 тысячи - из Индонезии, 162 тысячи - из Индии и 172 тысяч рублей - из Малайзии", - пояснили в ЦСР.
У туристов из Азии бюджет поездки сильнее всего увеличивается вместе с ее продолжительностью и географией. Так, расходы туристов, остающихся в России не менее 15 дней, почти втрое превышают медиану соответствующей страны, зафиксировали авторы исследования.
Более высокие затраты также связаны с посещением Санкт-Петербурга, Алтая и других регионов за пределами основного московского маршрута.
"На Ближнем Востоке большее влияние оказывают класс размещения и требования к комфорту. Отели категории четыре-пять звезд выбрали 53% туристов этого региона против 47% туристов из Азии. Максимальные показатели зафиксированы в Катаре - 72%, Малайзии - 66%, ОАЭ - 64% и Бахрейне - 62%", - указали в центре.
При этом значительная часть расходов туристов формируется за пределами гостиниц. Кафе и рестораны посещали около 95% опрошенных, торговые центры - 80% туристов из Азии и 72% туристов с Ближнего Востока. Природные территории, музеи, спа-комплексы, парки развлечений и экскурсии также образуют дополнительный спрос на платные услуги, заключили аналитики.
 
ТуризмБизнесАЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОККАТАРЦСР
 
 
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