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Эксперты рассказали, куда едут туристы из Азии и с Ближнего Востока

Эксперты рассказали, куда едут туристы из Азии и с Ближнего Востока - 16.09.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, куда едут туристы из Азии и с Ближнего Востока

Москва остается основным пунктом поездки в Россию для туристов из Азии и с Ближнего Востока, однако предпочтения отдельных стран заметно различаются: индийские... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T16:53+0300

2026-09-16T16:53+0300

2026-09-16T16:53+0300

туризм

бизнес

россия

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ближний восток

байкал

цср

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Москва остается основным пунктом поездки в Россию для туристов из Азии и с Ближнего Востока, однако предпочтения отдельных стран заметно различаются: индийские туристы выбирают маршруты на несколько городов, индонезийские - Сочи, а турецкие - Алтай и Северный Кавказ, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). ЦСР в июне-августе провел опрос иностранных туристов, посетивших Россию в течение последних 12 месяцев из 11 стран Азии и Ближнего Востока. "Столицу посетили 56% опрошенных из Азии и 62% - с Ближнего Востока. Санкт-Петербург занимает второе место с показателями 26% и 24% соответственно", - отметили авторы доклада. Среди туристов из Азии далее следуют регионы вокруг озера Байкал -16%, Татарстан - 15%, Сочи и другие курорты и регионы Краснодарского края -14%, Северный Кавказ -13%, а также Алтай, Сибирь - примерно по 11%. "Среди интуристов с Ближнего Востока, после двух столиц, выбор пал на Байкал -10%, Сочи и Казань по 9%, Алтай - 8% и Северный Кавказ - 6%", - рассказали аналитики. Наиболее широкую географию демонстрируют туристы из Индии. "Так, Москву посетили 72% индийских респондентов, Санкт-Петербург - 49%, Байкал - 24%, Казань и Северный Кавказ по 23%. Для этого рынка перспективны маршруты продолжительностью 8–14 дней, объединяющие несколько городов и регионов", - подсчитали в ЦСР. Отдельный туристический сценарий сформировался у Индонезии - Сочи и другие регионы Кубани посетили почти половина опрошенных интуристов из этой страны, тогда как Москву - 35%. Китайские туристы преимущественно следуют по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Мурманская область - Байкал. У туристов из Малайзии после Москвы выделяется Сибирь, у путешественников из Вьетнама - Казань. Турция отличается от других стран Ближнего Востока природной направленностью поездок. Москву посетили 39% турецких туристов, Алтай -19%, Байкал и Северный Кавказ - по 14%. Также отмечается интерес к Мурманску и северным маршрутам, следует из данных опроса. На Международном фестивале молодежи, который проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, работает стенд национального туристического бренда Discover Russia, на нем разместилось мультимедийное "Дерево России". Его ствол символизирует Россию как общую культурную основу, а ветви показывают многообразие ее народов и регионов. На экранах сменяют друг друга пейзажи Русского Севера, Дальнего Востока и Золотого кольца, городские панорамы, национальные орнаменты, праздники и гастрономические традиции, пояснили организаторы. "Путешествия, объединяют людей, а через образы природы, ремесел, архитектуры и современной жизни Discover Russia показывает страну как огромный живой мир, в котором традиции разных народов складываются в общую историю", - сказал РИА Новости генеральный директор ЦСР Павел Смелов. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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туризм, бизнес, россия, москва, ближний восток, байкал, цср