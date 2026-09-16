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Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе вырос на 2,6%

Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе вырос на 2,6% - 16.09.2026, ПРАЙМ

Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе вырос на 2,6%

Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе 2026 года вырос на 2,6% в годовом выражении, до 840,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:27+0300

2026-09-16T14:27+0300

2026-09-16T14:27+0300

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БАКУ, 16 сен - ПРАЙМ. Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе 2026 года вырос на 2,6% в годовом выражении, до 840,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета Азербайджана. В первые восемь месяцев текущего года Азербайджан экспортировал в Россию продукции на сумму 840,096 миллиона долларов, а импортировал товаров - на 1,57 миллиарда долларов, свидетельствуют данные таблицы, размещенной на сайте госкомитета. Соответственно, экспорт вырос на 2,6% в годовом выражении, тогда как импорт сократился на 38%. По данным таможенного комитета, товарооборот между двумя странами в отчетный период продемонстрировал спад на 28% в годовом выражении составил 2,41 миллиарда долларов. Доля России в общем экспорте Азербайджана сократилась до 3,85% с 4,8% в аналогичном периоде годом ранее, а в импорте - до 13,75% с 16,79%. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-августе 2025 года составлял 3,346 миллиарда долларов (экспорт - 818,691 миллиона долларов, импорт - 2,527 миллиарда долларов), приводит данные ведомство.

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россия, бизнес, азербайджан