https://1prime.ru/20260916/eksport-873351434.html
Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе вырос на 2,6%
Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе вырос на 2,6% - 16.09.2026, ПРАЙМ
Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе вырос на 2,6%
Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе 2026 года вырос на 2,6% в годовом выражении, до 840,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:27+0300
2026-09-16T14:27+0300
2026-09-16T14:27+0300
россия
бизнес
азербайджан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873351434.jpg?1789558061
БАКУ, 16 сен - ПРАЙМ. Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе 2026 года вырос на 2,6% в годовом выражении, до 840,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.
В первые восемь месяцев текущего года Азербайджан экспортировал в Россию продукции на сумму 840,096 миллиона долларов, а импортировал товаров - на 1,57 миллиарда долларов, свидетельствуют данные таблицы, размещенной на сайте госкомитета. Соответственно, экспорт вырос на 2,6% в годовом выражении, тогда как импорт сократился на 38%.
По данным таможенного комитета, товарооборот между двумя странами в отчетный период продемонстрировал спад на 28% в годовом выражении составил 2,41 миллиарда долларов.
Доля России в общем экспорте Азербайджана сократилась до 3,85% с 4,8% в аналогичном периоде годом ранее, а в импорте - до 13,75% с 16,79%.
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-августе 2025 года составлял 3,346 миллиарда долларов (экспорт - 818,691 миллиона долларов, импорт - 2,527 миллиарда долларов), приводит данные ведомство.
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, азербайджан
РОССИЯ, Бизнес, АЗЕРБАЙДЖАН
Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе вырос на 2,6%
Азербайджан в январе-августе 2026 года увеличил экспорт продукции в Россию на 2,6%
БАКУ, 16 сен - ПРАЙМ. Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе-августе 2026 года вырос на 2,6% в годовом выражении, до 840,1 миллиона долларов, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.
В первые восемь месяцев текущего года Азербайджан экспортировал в Россию продукции на сумму 840,096 миллиона долларов, а импортировал товаров - на 1,57 миллиарда долларов, свидетельствуют данные таблицы, размещенной на сайте госкомитета. Соответственно, экспорт вырос на 2,6% в годовом выражении, тогда как импорт сократился на 38%.
По данным таможенного комитета, товарооборот между двумя странами в отчетный период продемонстрировал спад на 28% в годовом выражении составил 2,41 миллиарда долларов.
Доля России в общем экспорте Азербайджана сократилась до 3,85% с 4,8% в аналогичном периоде годом ранее, а в импорте - до 13,75% с 16,79%.
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-августе 2025 года составлял 3,346 миллиарда долларов (экспорт - 818,691 миллиона долларов, импорт - 2,527 миллиарда долларов), приводит данные ведомство.