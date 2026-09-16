https://1prime.ru/20260916/energokrizis-873370492.html

Мир погрузился в большой энергокризис, заявили в Минэнерго

Мир погрузился в большой энергокризис, заявили в Минэнерго - 16.09.2026, ПРАЙМ

Мир погрузился в большой энергокризис, заявили в Минэнерго

Мир уже погрузился в большой энергокризис, и он может усугубиться, если бездействовать, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T22:59+0300

2026-09-16T22:59+0300

2026-09-16T22:59+0300

газ

павел сорокин

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мир уже погрузился в большой энергокризис, и он может усугубиться, если бездействовать, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. В американском Хьюстоне проходит встреча стран G20 по энергетике. Сорокин возглавляет делегацию России. "Сегодня мир погружен в достаточно большой энергетический кризис, и если не предпринимать каких-то шагов, он будет только усугубляться. А это, в первую очередь, естественно, ударит по потребителям", - сказал Сорокин ИС "Вести". По словам Сорокина, уже сейчас в западном мире потребители страдают от различных непредсказуемых политических действий и разрушения привычных цепочек поставки.

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газ, павел сорокин