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Мир погрузился в большой энергокризис, заявили в Минэнерго
Мир погрузился в большой энергокризис, заявили в Минэнерго - 16.09.2026, ПРАЙМ
Мир погрузился в большой энергокризис, заявили в Минэнерго
Мир уже погрузился в большой энергокризис, и он может усугубиться, если бездействовать, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T22:59+0300
2026-09-16T22:59+0300
2026-09-16T22:59+0300
газ
павел сорокин
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мир уже погрузился в большой энергокризис, и он может усугубиться, если бездействовать, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. В американском Хьюстоне проходит встреча стран G20 по энергетике. Сорокин возглавляет делегацию России. "Сегодня мир погружен в достаточно большой энергетический кризис, и если не предпринимать каких-то шагов, он будет только усугубляться. А это, в первую очередь, естественно, ударит по потребителям", - сказал Сорокин ИС "Вести". По словам Сорокина, уже сейчас в западном мире потребители страдают от различных непредсказуемых политических действий и разрушения привычных цепочек поставки.
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газ, павел сорокин
Мир погрузился в большой энергокризис, заявили в Минэнерго
Сорокин: мир уже погрузился в большой энергокризис, и он может усугубиться
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мир уже погрузился в большой энергокризис, и он может усугубиться, если бездействовать, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
В американском Хьюстоне проходит встреча стран G20 по энергетике. Сорокин возглавляет делегацию России.
"Сегодня мир погружен в достаточно большой энергетический кризис, и если не предпринимать каких-то шагов, он будет только усугубляться. А это, в первую очередь, естественно, ударит по потребителям", - сказал Сорокин ИС "Вести".
По словам Сорокина, уже сейчас в западном мире потребители страдают от различных непредсказуемых политических действий и разрушения привычных цепочек поставки.