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ЕС нарастил импорт лекарств из России до максимума с сентября 2025 года
ЕС нарастил импорт лекарств из России до максимума с сентября 2025 года - 16.09.2026, ПРАЙМ
ЕС нарастил импорт лекарств из России до максимума с сентября 2025 года
Поставки лекарств из России в Европейский союз в этом июле увеличились на две трети по сравнению с июнем и достигли максимума с сентября прошлого года,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T08:26+0300
2026-09-16T08:26+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки лекарств из России в Европейский союз в этом июле увеличились на две трети по сравнению с июнем и достигли максимума с сентября прошлого года, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, за июль ЕС импортировал из России лекарственных средств на 5,99 миллиона евро, что оказалось максимальным значением с сентября 2025 года. За месяц стоимость поставок выросла на 66%, а в годовом выражении - на 36%.
Суммарно за январь-июль Евросоюз приобрел у России лекарств на 22 миллиона евро - на 21% больше, чем за такой же период годом ранее.
Сам ЕС при этом немного сократил поставки лекарств в Россию: на 8% в месячном выражении и на 5% в годовом - до 617,6 миллиона евро.
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россия, ес
ЕС нарастил импорт лекарств из России до максимума с сентября 2025 года
Евростат: поставки лекарств из России в ЕС в июле достигли максимума с сентября 2025 года
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки лекарств из России в Европейский союз в этом июле увеличились на две трети по сравнению с июнем и достигли максимума с сентября прошлого года, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, за июль ЕС импортировал из России лекарственных средств на 5,99 миллиона евро, что оказалось максимальным значением с сентября 2025 года. За месяц стоимость поставок выросла на 66%, а в годовом выражении - на 36%.
Суммарно за январь-июль Евросоюз приобрел у России лекарств на 22 миллиона евро - на 21% больше, чем за такой же период годом ранее.
Сам ЕС при этом немного сократил поставки лекарств в Россию: на 8% в месячном выражении и на 5% в годовом - до 617,6 миллиона евро.