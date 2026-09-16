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ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива

ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива - 16.09.2026, ПРАЙМ

ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива

Дополнительные расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива с начала конфликта вокруг Ормузского пролива составили 90 миллиардов евро, заявила глава... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:33+0300

2026-09-16T10:33+0300

2026-09-16T10:33+0300

россия

мировая экономика

ормузский пролив

урсула фон дер ляйен

ес

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Дополнительные расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива с начала конфликта вокруг Ормузского пролива составили 90 миллиардов евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге. "С начала конфликта в Ормузском проливе импорт ископаемого топлива обошелся нам дополнительно в 90 миллиардов евро, при этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС необходимо активнее развивать собственные источники чистой энергии, включая возобновляемую и атомную энергетику.

ормузский пролив

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россия, мировая экономика, ормузский пролив, урсула фон дер ляйен, ес