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ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива
ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива - 16.09.2026, ПРАЙМ
ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива
Дополнительные расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива с начала конфликта вокруг Ормузского пролива составили 90 миллиардов евро, заявила глава... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:33+0300
2026-09-16T10:33+0300
2026-09-16T10:33+0300
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мировая экономика
ормузский пролив
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Дополнительные расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива с начала конфликта вокруг Ормузского пролива составили 90 миллиардов евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге. "С начала конфликта в Ормузском проливе импорт ископаемого топлива обошелся нам дополнительно в 90 миллиардов евро, при этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС необходимо активнее развивать собственные источники чистой энергии, включая возобновляемую и атомную энергетику.
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россия, мировая экономика, ормузский пролив, урсула фон дер ляйен, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, Ормузский пролив, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива
Глава ЕК фон дер Ляйен: расходы на импорт ископаемого топлива составили 90 миллиардов евро