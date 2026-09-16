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ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива - 16.09.2026, ПРАЙМ
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ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива
ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива - 16.09.2026, ПРАЙМ
ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива
Дополнительные расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива с начала конфликта вокруг Ормузского пролива составили 90 миллиардов евро, заявила глава... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:33+0300
2026-09-16T10:33+0300
россия
мировая экономика
ормузский пролив
урсула фон дер ляйен
ес
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Дополнительные расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива с начала конфликта вокруг Ормузского пролива составили 90 миллиардов евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге. "С начала конфликта в Ормузском проливе импорт ископаемого топлива обошелся нам дополнительно в 90 миллиардов евро, при этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС необходимо активнее развивать собственные источники чистой энергии, включая возобновляемую и атомную энергетику.
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россия, мировая экономика, ормузский пролив, урсула фон дер ляйен, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, Ормузский пролив, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
10:33 16.09.2026
 
ЕС потратил 90 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива

Глава ЕК фон дер Ляйен: расходы на импорт ископаемого топлива составили 90 миллиардов евро

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Дополнительные расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива с начала конфликта вокруг Ормузского пролива составили 90 миллиардов евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге.
"С начала конфликта в Ормузском проливе импорт ископаемого топлива обошелся нам дополнительно в 90 миллиардов евро, при этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, ЕС необходимо активнее развивать собственные источники чистой энергии, включая возобновляемую и атомную энергетику.
 
РОССИЯМировая экономикаОрмузский проливУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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