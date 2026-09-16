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Зависимость ЕС от сырья из Китая достигает 80%, заявила фон дер Ляйен

Зависимость ЕС от сырья из Китая достигает 80%, заявила фон дер Ляйен - 16.09.2026, ПРАЙМ

Зависимость ЕС от сырья из Китая достигает 80%, заявила фон дер Ляйен

Зависимость Евросоюза от критически важного сырья из Китая достигает 80%, по ряду редкоземельных элементов она доходит до 90%, заявила глава Еврокомиссии Урсула | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:43+0300

2026-09-16T10:43+0300

2026-09-16T10:43+0300

мировая экономика

китай

урсула фон дер ляйен

ес

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Зависимость Евросоюза от критически важного сырья из Китая достигает 80%, по ряду редкоземельных элементов она доходит до 90%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "У нас по-прежнему слишком много опасных зависимостей. По многим важнейшим сырьевым материалам мы зависим от Китая более чем на 80%, а по некоторым редкоземельным элементам - на 90%", - сказала она, выступая в Европарламенте с речью о положении дел в ЕС.

китай

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мировая экономика, китай, урсула фон дер ляйен, ес