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Дефицит торговли ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день

Дефицит торговли ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день - 16.09.2026, ПРАЙМ

Дефицит торговли ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день

Дефицит торговли Евросоюза с Китаем достиг 1 миллиарда евро в день, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:52+0300

2026-09-16T10:52+0300

2026-09-16T10:52+0300

мировая экономика

финансы

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брюссель

урсула фон дер ляйен

ес

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Дефицит торговли Евросоюза с Китаем достиг 1 миллиарда евро в день, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге. "Дефицит нашего торгового баланса с Китаем сейчас составляет 1 миллиард евро в день. Ситуация достигла критической точки. Некоторые говорят, что надвигается второй "китайский кризис", но он уже наступил. Это сказывается на обществе и на предприятиях по всему Евросоюзу. Это ведет к деиндустриализации в промышленных центрах Европы", - сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Брюссель ведет диалог с Китаем о балансировке торговли. "Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы сбалансировать наши отношения", - добавила она.

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мировая экономика, финансы, китай, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес