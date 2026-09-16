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Дефицит торговли ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Дефицит торговли ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день
Дефицит торговли ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день - 16.09.2026, ПРАЙМ
Дефицит торговли ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день
Дефицит торговли Евросоюза с Китаем достиг 1 миллиарда евро в день, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:52+0300
2026-09-16T10:52+0300
мировая экономика
финансы
китай
брюссель
урсула фон дер ляйен
ес
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Дефицит торговли Евросоюза с Китаем достиг 1 миллиарда евро в день, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге. "Дефицит нашего торгового баланса с Китаем сейчас составляет 1 миллиард евро в день. Ситуация достигла критической точки. Некоторые говорят, что надвигается второй "китайский кризис", но он уже наступил. Это сказывается на обществе и на предприятиях по всему Евросоюзу. Это ведет к деиндустриализации в промышленных центрах Европы", - сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Брюссель ведет диалог с Китаем о балансировке торговли. "Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы сбалансировать наши отношения", - добавила она.
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мировая экономика, финансы, китай, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес
Мировая экономика, Финансы, КИТАЙ, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
10:52 16.09.2026
 
Дефицит торговли ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день

Глава ЕК фон дер Ляйен: дефицит торговли ЕС с Китаем достиг 1 млрд евро в день

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Дефицит торговли Евросоюза с Китаем достиг 1 миллиарда евро в день, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге.
"Дефицит нашего торгового баланса с Китаем сейчас составляет 1 миллиард евро в день. Ситуация достигла критической точки. Некоторые говорят, что надвигается второй "китайский кризис", но он уже наступил. Это сказывается на обществе и на предприятиях по всему Евросоюзу. Это ведет к деиндустриализации в промышленных центрах Европы", - сказала фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что Брюссель ведет диалог с Китаем о балансировке торговли.
"Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы сбалансировать наши отношения", - добавила она.
 
Мировая экономикаФинансыКИТАЙБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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