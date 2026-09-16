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"Захлопнула дверь": Евродепутат объяснил отказ Исландии вступить в ЕС
"Захлопнула дверь": Евродепутат объяснил отказ Исландии вступить в ЕС - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Захлопнула дверь": Евродепутат объяснил отказ Исландии вступить в ЕС
Евросоюз на данный момент - слабая и непривлекательная организация, что подтверждается недавним решением Исландии отказаться от возобновления переговоров о... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:09+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Евросоюз на данный момент - слабая и непривлекательная организация, что подтверждается недавним решением Исландии отказаться от возобновления переговоров о вступлении в сообщество, заявил в среду евродепутат от Франции Николя Бе. "Разве вы не чувствуете абсурдности ситуации, когда Европейский союз сегодня настолько слаб и непривлекателен, что даже такая маленькая европейская страна, как Исландия с населением менее 400 тысяч человек, только что захлопнула перед вами дверь, отказавшись от любого процесса вступления в Европейский союз?" - сказал Бе в ходе дебатов в Европарламенте после выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Обращаясь к председателю Еврокомиссии, евродепутат обратил внимание на непоследовательность ее риторики. "Раньше вы были одержимы идеей развития возобновляемой энергетики. Отказываясь от атомной энергетики, сегодня вы, напротив, выступаете за ее развитие. Вы навязывали нам "зеленый курс" и лавину нормативных требований, ослабляющих нашу промышленность и сельское хозяйство. Сегодня же вы только и говорите, что об упрощении регулирования в этих сферах", - отметил Бе. Бе также обвинил фон дер Ляйен в желании обложить европейцев дополнительными налогами сверх тех, что существуют в самим странах Евросоюза. "Вы хотите создать собственные источники доходов ЕС, то есть ввести европейские налоги, которые станут дополнительной нагрузкой к уже непомерному национальному налоговому бремени", - подчеркнул евродепутат. Референдум о возобновлении переговоров о членстве в ЕС прошел в Исландии 29 августа. Против возобновления переговоров проголосовали около 53% исландцев. Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговоры были заморожены в 2013 году новым правительством страны, в том числе из-за разногласий с Брюсселем по вопросам рыболовства и сельского хозяйства. Голосование на референдуме против положило конец попыткам возобновить переговоры, однако Исландия еще может вернуться к этому вопросу в будущем.
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мировая экономика, исландия, франция, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Мировая экономика, Исландия, ФРАНЦИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
"Захлопнула дверь": Евродепутат объяснил отказ Исландии вступить в ЕС
Евродепутат Бе: ЕС слаб и непривлекателен, поэтому Исландия отказалась от вступления
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Евросоюз на данный момент - слабая и непривлекательная организация, что подтверждается недавним решением Исландии отказаться от возобновления переговоров о вступлении в сообщество, заявил в среду евродепутат от Франции Николя Бе.
"Разве вы не чувствуете абсурдности ситуации, когда Европейский союз сегодня настолько слаб и непривлекателен, что даже такая маленькая европейская страна, как Исландия с населением менее 400 тысяч человек, только что захлопнула перед вами дверь, отказавшись от любого процесса вступления в Европейский союз?" - сказал Бе в ходе дебатов в Европарламенте после выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Обращаясь к председателю Еврокомиссии, евродепутат обратил внимание на непоследовательность ее риторики.
"Раньше вы были одержимы идеей развития возобновляемой энергетики. Отказываясь от атомной энергетики, сегодня вы, напротив, выступаете за ее развитие. Вы навязывали нам "зеленый курс" и лавину нормативных требований, ослабляющих нашу промышленность и сельское хозяйство. Сегодня же вы только и говорите, что об упрощении регулирования в этих сферах", - отметил Бе.
Бе также обвинил фон дер Ляйен в желании обложить европейцев дополнительными налогами сверх тех, что существуют в самим странах Евросоюза.
"Вы хотите создать собственные источники доходов ЕС, то есть ввести европейские налоги, которые станут дополнительной нагрузкой к уже непомерному национальному налоговому бремени", - подчеркнул евродепутат.
Референдум о возобновлении переговоров о членстве в ЕС прошел в Исландии 29 августа. Против возобновления переговоров проголосовали около 53% исландцев.
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговоры были заморожены в 2013 году новым правительством страны, в том числе из-за разногласий с Брюсселем по вопросам рыболовства и сельского хозяйства. Голосование на референдуме против положило конец попыткам возобновить переговоры, однако Исландия еще может вернуться к этому вопросу в будущем.