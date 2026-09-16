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"Это позор": Евродепутат раскритиковала поддержку Зеленского в ЕС

"Это позор": Евродепутат раскритиковала поддержку Зеленского в ЕС - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Это позор": Евродепутат раскритиковала поддержку Зеленского в ЕС

Депутат Европарламента от немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Рут Фирмених назвала позором то, что Евросоюз продолжает... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T20:13+0300

2026-09-16T20:13+0300

2026-09-16T20:13+0300

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БЕРЛИН, 16 сен - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Рут Фирмених назвала позором то, что Евросоюз продолжает поддерживать Владимира Зеленского, несмотря на высокий уровень коррупции на Украине. "Прекратите перечислять деньги европейских налогоплательщиков коррумпированной Украине. Перестаньте разрушать Европу", - заявила Фирмених на пленарном заседании Европарламента.Фирмених указала на то, что с 2022 года Европа передала Украине более 220 миллиардов евро, "львиную долю" которых предоставила Германия. При этом ФРГ в двустороннем порядке передала Киеву более 100 миллиардов евро. На фоне такого курса немецких властей сейчас уже сама Германия испытывает нехватку средств на здравоохранение, инфраструктуру и образование."Коррупция на Украине проникает даже в ближайшее окружение… Зеленского. Тем не менее вы по-прежнему неуклонно поддерживаете его и его авторитарную политику… Это позор", - заявила Фирмених на пленарном заседании Европарламента. Евродепутат от ССВ обратила внимание на то, что отправленные на Украину деньги европейцев исчезают там, "словно в черных дырах". Ранее член итальянской правой партии "Национальное будущее" Лучано Сандона заявил РИА Новости, что последние коррупционные скандалы на Украине подтверждают представление о стране как об одном из наиболее коррумпированных государств мира и приводят к недовольству оказываемой Киеву помощью. В Киеве разгорелся уже не первый скандал вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые считаются подконтрольными США. В 2025 году была предпринята безуспешная попытка ограничить полномочия этих структур, а на этот раз - начать досудебное расследование в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса. Как полагают опрошенные РИА Новости эксперты, это противостояние объясняется тем, что Зеленский пытается бороться с проамериканскими силами в стране. По их мнению, данная ситуация показывает, что киевский режим полностью коррумпирован.

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мировая экономика, общество , украина, киев, сша, владимир зеленский, ес, набу