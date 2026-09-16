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В Эстонии призвали ежегодно выделять на помощь Украине 0,25% ВВП
В Эстонии призвали ежегодно выделять на помощь Украине 0,25% ВВП - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Эстонии призвали ежегодно выделять на помощь Украине 0,25% ВВП
Депутаты парламента Эстонии призвали выделять Украине многолетнюю ежегодную финансовую и военную помощь в размере не менее 0,25% ВВП, сообщает эстонская... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:54+0300
2026-09-16T19:54+0300
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Депутаты парламента Эстонии призвали выделять Украине многолетнюю ежегодную финансовую и военную помощь в размере не менее 0,25% ВВП, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. "Шестьдесят семь депутатов парламента внесли в производство проект заявления в поддержку Украины, в котором, среди прочего, призывают ежегодно выделять Украине военную и финансовую помощь в размере не менее 0,25% ВВП. Документ от имени депутатов передал парламенту в среду председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон", - говорится в сообщении. Уточняется, что депутаты призывают союзников сделать поставки Украине систем и ракет противовоздушной обороны многолетним приоритетом, обеспечить постоянные и предсказуемые поставки военной техники, а также подготовить критически важные запасы к предстоящей зиме. Также в документе предлагается усилить поддержку украинской разведки, ускорить инвестиции в производство беспилотников, в развитие вооружения и военных технологий. Комиссия рассмотрит заявление на заседании 17 сентября. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, эстония, ввп
Мировая экономика, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, ВВП
В Эстонии призвали ежегодно выделять на помощь Украине 0,25% ВВП
ERR: депутаты парламента Эстонии призвали ежегодно выделять на помощь Украине 0,25% ВВП
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Депутаты парламента Эстонии призвали выделять Украине многолетнюю ежегодную финансовую и военную помощь в размере не менее 0,25% ВВП, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
"Шестьдесят семь депутатов парламента внесли в производство проект заявления в поддержку Украины, в котором, среди прочего, призывают ежегодно выделять Украине военную и финансовую помощь в размере не менее 0,25% ВВП. Документ от имени депутатов передал парламенту в среду председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон", - говорится в сообщении.
Уточняется, что депутаты призывают союзников сделать поставки Украине систем и ракет противовоздушной обороны многолетним приоритетом, обеспечить постоянные и предсказуемые поставки военной техники, а также подготовить критически важные запасы к предстоящей зиме. Также в документе предлагается усилить поддержку украинской разведки, ускорить инвестиции в производство беспилотников, в развитие вооружения и военных технологий.
Комиссия рассмотрит заявление на заседании 17 сентября.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.