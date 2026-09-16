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Цены на еду в Европе за пять лет выросли на 30%, заявил депутат ЕП

Цены на еду в Европе за пять лет выросли на 30%, заявил депутат ЕП - 16.09.2026, ПРАЙМ

Цены на еду в Европе за пять лет выросли на 30%, заявил депутат ЕП

Цены на продукты питания в Европе за последние пять лет выросли на 30%, другие расходы достигли неприемлемого уровня, заявила итальянский депутат Европарламента | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:10+0300

2026-09-16T15:10+0300

2026-09-16T15:12+0300

мировая экономика

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урсула фон дер ляйен

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РИМ, 16 сен - ПРАЙМ. Цены на продукты питания в Европе за последние пять лет выросли на 30%, другие расходы достигли неприемлемого уровня, заявила итальянский депутат Европарламента Камилла Лаурети из фракции социалистов и демократов (S&D). "Только стоимость продуктов питания за последние пять лет выросла на 30%, а тот, кто производит эти продукты, не видит ни цента от этого увеличения", - сказала она в Страсбурге после выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По словам Лаурети, европейские граждане переживают "момент огромных трудностей", поскольку расходы на энергию, бензин, жилье и продукты достигли "неприемлемого уровня". Она призвала ЕС укреплять стратегическую автономию через развитие коротких цепочек поставок и усиление позиции производителей. К числу подобных мер депутат от левоцентристской Демократической партии отнесла борьбу с недобросовестными торговыми практиками, защиту права работников и снижение зависимость от импортных энергоносителей и удобрений.

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мировая экономика, европа, урсула фон дер ляйен, ес