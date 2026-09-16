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ФАС выявила "дорожный картель" на 8,7 миллиарда рублей

ФАС выявила "дорожный картель" на 8,7 миллиарда рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ

ФАС выявила "дорожный картель" на 8,7 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила "дорожный картель" на сумму более 8,7 миллиарда рублей, сообщили в службе. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:45+0300

2026-09-16T10:45+0300

2026-09-16T10:45+0300

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краснодарский край

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила "дорожный картель" на сумму более 8,7 миллиарда рублей, сообщили в службе. "ФАС выявила дорожный картель на сумму более 8,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний "Техстройконтракт", "Дорэнергострой", "Дорсервис", "Дормеханизация", "Виастрой", "Битумикс", "ДЭП № 19" и "ДЭП № 12". Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах "на выполнение работ по ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог" на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. Признаки сговора служба выявила в том числе с использованием ГИС "Антикартель". В службе добавили, что действия компаний привели к заключению контрактов с минимальным снижением цены. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных цен контрактов составляет 8 745 844 818 рублей. "В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП", - заключили в службе.

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бизнес, россия, тульская область, краснодарский край