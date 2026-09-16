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ФАС хочет запретить производителям электроэнергии участвовать в майнинге - 16.09.2026, ПРАЙМ
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ФАС хочет запретить производителям электроэнергии участвовать в майнинге
ФАС хочет запретить производителям электроэнергии участвовать в майнинге - 16.09.2026, ПРАЙМ
ФАС хочет запретить производителям электроэнергии участвовать в майнинге
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовится вынести на общественное обсуждение законопроект, запрещающий производителям электроэнергии выступать... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T16:38+0300
2026-09-16T16:38+0300
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московская область
подмосковье
фнс россии
фнс
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовится вынести на общественное обсуждение законопроект, запрещающий производителям электроэнергии выступать оператором инфраструктуры для майнинга криптовалюты, сообщил замглавы ведомства Геннадий Магазинов. "В ближайшее время планируем на общественное обсуждение вынести законопроект, который будет распространяться на всех субъектов электроэнергетики, в том числе на производителей, запрещающий в том числе осуществление субъектами электроэнергетики функции оператора майнинговой инфраструктуры", - сказал Магазинов в ходе конференции ассоциации "Совет производителей энергии". Запрет майнинга криптовалют в Москве, Подмосковье, а также в ряде муниципальных округов Курской области вступил в силу с 15 августа. Такие меры вводятся во избежание возникновения дефицита электроэнергии. Майнинг ранее уже был полностью запрещен до 15 марта 2031 года в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Затем круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был распространен на юг Иркутской области и большинство районов Забайкалья и Бурятии. По данным ФНС России, майнингом криптовалюты в РФ могут заниматься около 50 тысяч субъектов (физических и юридических лиц). Однако в реестр майнеров включено только 1489 субъектов (609 юрлиц и 880 индивидуальных предпринимателей).
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россия, москва, московская область, подмосковье, фнс россии, фнс
РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, ФНС России, ФНС
16:38 16.09.2026
 
ФАС хочет запретить производителям электроэнергии участвовать в майнинге

ФАС планирует запретить производителям электроэнергии участвовать в майнинге криптовалюты

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовится вынести на общественное обсуждение законопроект, запрещающий производителям электроэнергии выступать оператором инфраструктуры для майнинга криптовалюты, сообщил замглавы ведомства Геннадий Магазинов.
"В ближайшее время планируем на общественное обсуждение вынести законопроект, который будет распространяться на всех субъектов электроэнергетики, в том числе на производителей, запрещающий в том числе осуществление субъектами электроэнергетики функции оператора майнинговой инфраструктуры", - сказал Магазинов в ходе конференции ассоциации "Совет производителей энергии".
Запрет майнинга криптовалют в Москве, Подмосковье, а также в ряде муниципальных округов Курской области вступил в силу с 15 августа. Такие меры вводятся во избежание возникновения дефицита электроэнергии.
Майнинг ранее уже был полностью запрещен до 15 марта 2031 года в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Затем круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был распространен на юг Иркутской области и большинство районов Забайкалья и Бурятии.
По данным ФНС России, майнингом криптовалюты в РФ могут заниматься около 50 тысяч субъектов (физических и юридических лиц). Однако в реестр майнеров включено только 1489 субъектов (609 юрлиц и 880 индивидуальных предпринимателей).
 
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