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ФАТФ может вывести Монако и ряд других стран из "серого" списка
ФАТФ может вывести Монако и ряд других стран из "серого" списка - 16.09.2026, ПРАЙМ
ФАТФ может вывести Монако и ряд других стран из "серого" списка
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) может вывести Монако и ряд других стран из "серого" списка | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:29+0300
2026-09-16T12:29+0300
2026-09-16T12:29+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) может вывести Монако и ряд других стран из "серого" списка в следующем месяце, пишет агентство Блумберг.
У ФАТФ есть списки государств, от которых, по ее мнению, исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В "черном" списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. Существует также "серый" список юрисдикций, которые находятся на усиленном контроле организации.
Монако попало в "серый" список" в июне позапрошлого года. "Представители этого парижского наблюдательного органа констатировали значительный прогресс", - сообщает агентство по поводу Монако со ссылкой на осведомленные источники.
Болгария и Кот-д'Ивуар могут быть также исключены из списка, отметили некоторые источники, пожелавшие остаться анонимными.
Официальное решение ожидается в последний день следующего планерного заседания ФАТФ в Париже - 30 октября, при этом пока окончательных решений принято не было, сообщили агентству источники.
Представитель ФАТФ отказался от комментариев агентству Блумберг по поводу решений в отношении списков.
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мировая экономика, болгария, кот-д"ивуар, париж, фатф, fatf
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, Кот-д"Ивуар, Париж, ФАТФ, FATF
ФАТФ может вывести Монако и ряд других стран из "серого" списка
Блумберг: ФАТФ может вывести Монако из "серого" списка в следующем месяце
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) может вывести Монако и ряд других стран из "серого" списка в следующем месяце, пишет агентство Блумберг.
У ФАТФ есть списки государств, от которых, по ее мнению, исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В "черном" списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. Существует также "серый" список юрисдикций, которые находятся на усиленном контроле организации.
Монако попало в "серый" список" в июне позапрошлого года. "Представители этого парижского наблюдательного органа констатировали значительный прогресс", - сообщает агентство по поводу Монако со ссылкой на осведомленные источники.
Болгария и Кот-д'Ивуар могут быть также исключены из списка, отметили некоторые источники, пожелавшие остаться анонимными.
Официальное решение ожидается в последний день следующего планерного заседания ФАТФ в Париже - 30 октября, при этом пока окончательных решений принято не было, сообщили агентству источники.
Представитель ФАТФ отказался от комментариев агентству Блумберг по поводу решений в отношении списков.