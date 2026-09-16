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В Финляндии закрылось более 12 тысяч предприятий - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В Финляндии закрылось более 12 тысяч предприятий
В Финляндии закрылось более 12 тысяч предприятий - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Финляндии закрылось более 12 тысяч предприятий
Более 12 тысяч предприятий закрылось в Финляндии с апреля по июнь 2026 года, что на 1,2 тысячи превышает число открытых фирм, следует из данных статистического... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:23+0300
2026-09-16T12:23+0300
бизнес
промышленность
финляндия
аландские острова
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Более 12 тысяч предприятий закрылось в Финляндии с апреля по июнь 2026 года, что на 1,2 тысячи превышает число открытых фирм, следует из данных статистического управления страны. Согласно опубликованным данным, с апреля по июнь 2026 года в Финляндии было открыто почти 10,8 тысячи новых предприятий, что на 1,6 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом во втором квартале текущего года закрылось примерно 12 тысяч компаний, что на 1,2 тысячи больше показателей 2025 года за тот же период. Количество закрывшихся фирм в сфере обрабатывающей промышленности и торговле вдвое превысило число открывшихся предприятий. Самый большой относительный рост по числу закрытых компаний был зафиксирован в области Северное Саво на юге Финляндии. Только в Южной Карелии и на Аландских островах число открытых предприятий превысило число закрытых.
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бизнес, промышленность, финляндия, аландские острова
Бизнес, Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ, Аландские острова
12:23 16.09.2026
 
В Финляндии закрылось более 12 тысяч предприятий

В Финляндии с апреля по июнь 2026 года закрылось более 12 тысяч предприятий

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Более 12 тысяч предприятий закрылось в Финляндии с апреля по июнь 2026 года, что на 1,2 тысячи превышает число открытых фирм, следует из данных статистического управления страны.
Согласно опубликованным данным, с апреля по июнь 2026 года в Финляндии было открыто почти 10,8 тысячи новых предприятий, что на 1,6 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом во втором квартале текущего года закрылось примерно 12 тысяч компаний, что на 1,2 тысячи больше показателей 2025 года за тот же период.
Количество закрывшихся фирм в сфере обрабатывающей промышленности и торговле вдвое превысило число открывшихся предприятий.
Самый большой относительный рост по числу закрытых компаний был зафиксирован в области Северное Саво на юге Финляндии. Только в Южной Карелии и на Аландских островах число открытых предприятий превысило число закрытых.
 
БизнесПромышленностьФИНЛЯНДИЯАландские острова
 
 
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