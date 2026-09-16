https://1prime.ru/20260916/front-873341551.html
Народному фронту перевели миллиард рубль для помощи бойцам СВО
Народному фронту перевели миллиард рубль для помощи бойцам СВО - 16.09.2026, ПРАЙМ
Народному фронту перевели миллиард рубль для помощи бойцам СВО
Российская компания по производству электрооборудования перевела Народному фронту 1 рублей для помощи бойцам спецоперации, сообщили в пресс-службе общественного | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:51+0300
2026-09-16T10:51+0300
2026-09-16T10:54+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873341551.jpg?1789545242
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российская компания по производству электрооборудования перевела Народному фронту 1 рублей для помощи бойцам спецоперации, сообщили в пресс-службе общественного движения. "АО "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС) перечислило 1 миллиард рублей в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!" на финансирование программ помощи участникам специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что средства пойдут на закупку материально-технического обеспечения для подразделений на передовой. В перечень входят современные БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы, радиостанции, автомобили и квадроциклы, строительные материалы. С 2022 года Народный фронт занимается помощью участникам СВО и мирным жителям в новых и приграничных регионах. Суммарная стоимость переданной техники, вещей и материалов на сегодняшний день превышает 72 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Народному фронту перевели миллиард рубль для помощи бойцам СВО
Российская компания перевела Народному фронту 1 миллиард рублей для помощи бойцам СВО
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российская компания по производству электрооборудования перевела Народному фронту 1 рублей для помощи бойцам спецоперации, сообщили в пресс-службе общественного движения.
"АО "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС) перечислило 1 миллиард рублей в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!" на финансирование программ помощи участникам специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что средства пойдут на закупку материально-технического обеспечения для подразделений на передовой. В перечень входят современные БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы, радиостанции, автомобили и квадроциклы, строительные материалы.
С 2022 года Народный фронт занимается помощью участникам СВО и мирным жителям в новых и приграничных регионах. Суммарная стоимость переданной техники, вещей и материалов на сегодняшний день превышает 72 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе.