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Народному фронту перевели миллиард рубль для помощи бойцам СВО

Народному фронту перевели миллиард рубль для помощи бойцам СВО - 16.09.2026, ПРАЙМ

Народному фронту перевели миллиард рубль для помощи бойцам СВО

Российская компания по производству электрооборудования перевела Народному фронту 1 рублей для помощи бойцам спецоперации, сообщили в пресс-службе общественного | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:51+0300

2026-09-16T10:51+0300

2026-09-16T10:54+0300

общество

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российская компания по производству электрооборудования перевела Народному фронту 1 рублей для помощи бойцам спецоперации, сообщили в пресс-службе общественного движения. "АО "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС) перечислило 1 миллиард рублей в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!" на финансирование программ помощи участникам специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что средства пойдут на закупку материально-технического обеспечения для подразделений на передовой. В перечень входят современные БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы, радиостанции, автомобили и квадроциклы, строительные материалы. С 2022 года Народный фронт занимается помощью участникам СВО и мирным жителям в новых и приграничных регионах. Суммарная стоимость переданной техники, вещей и материалов на сегодняшний день превышает 72 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе.

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общество