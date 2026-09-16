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ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых - 16.09.2026, ПРАЙМ
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ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых
ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых - 16.09.2026, ПРАЙМ
ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых с 3,5-3,75%, считают аналитики, опрошенные... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T08:17+0300
2026-09-16T08:17+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых с 3,5-3,75%, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Американский регулятор опубликует свое решение в среду, 16 сентября, в 21.00 мск. В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о потребительских ценах в стране. Ожидается, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция ускорилась до 3,1% с 2,9% в июле. В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по промышленному производству в еврозоне. Эксперты предполагают, что в июле промпроизводство в месячном выражении снизилось на 0,2%, а в годовом - на 0,1%. В 15.30 мск министерство торговли США опубликует данные о розничных продажах в стране за август. Аналитики ждут, что показатель вырос на 0,8% по отношению к июлю. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 сентября. Показатель за неделю по 4 сентября снизился на 0,4 миллиона баррелей, составив 424,1 миллиона.
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мировая экономика, сша, евростат
Мировая экономика, США, Евростат
08:17 16.09.2026
 
ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых

Trading Economics: ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4%

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых с 3,5-3,75%, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Американский регулятор опубликует свое решение в среду, 16 сентября, в 21.00 мск.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о потребительских ценах в стране. Ожидается, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция ускорилась до 3,1% с 2,9% в июле.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по промышленному производству в еврозоне. Эксперты предполагают, что в июле промпроизводство в месячном выражении снизилось на 0,2%, а в годовом - на 0,1%.
В 15.30 мск министерство торговли США опубликует данные о розничных продажах в стране за август. Аналитики ждут, что показатель вырос на 0,8% по отношению к июлю.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 сентября. Показатель за неделю по 4 сентября снизился на 0,4 миллиона баррелей, составив 424,1 миллиона.
 
Мировая экономикаСШАЕвростат
 
 
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