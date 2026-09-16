https://1prime.ru/20260916/frs-873333313.html
ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых
ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых - 16.09.2026, ПРАЙМ
ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых с 3,5-3,75%, считают аналитики, опрошенные... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T08:17+0300
2026-09-16T08:17+0300
2026-09-16T08:17+0300
мировая экономика
сша
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873333313.jpg?1789535820
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых с 3,5-3,75%, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Американский регулятор опубликует свое решение в среду, 16 сентября, в 21.00 мск.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о потребительских ценах в стране. Ожидается, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция ускорилась до 3,1% с 2,9% в июле.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по промышленному производству в еврозоне. Эксперты предполагают, что в июле промпроизводство в месячном выражении снизилось на 0,2%, а в годовом - на 0,1%.
В 15.30 мск министерство торговли США опубликует данные о розничных продажах в стране за август. Аналитики ждут, что показатель вырос на 0,8% по отношению к июлю.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 сентября. Показатель за неделю по 4 сентября снизился на 0,4 миллиона баррелей, составив 424,1 миллиона.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, евростат
Мировая экономика, США, Евростат
ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых
Trading Economics: ФРС США повысит учетную ставку до 3,75-4%
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысит учетную ставку до 3,75-4% годовых с 3,5-3,75%, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Американский регулятор опубликует свое решение в среду, 16 сентября, в 21.00 мск.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о потребительских ценах в стране. Ожидается, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция ускорилась до 3,1% с 2,9% в июле.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по промышленному производству в еврозоне. Эксперты предполагают, что в июле промпроизводство в месячном выражении снизилось на 0,2%, а в годовом - на 0,1%.
В 15.30 мск министерство торговли США опубликует данные о розничных продажах в стране за август. Аналитики ждут, что показатель вырос на 0,8% по отношению к июлю.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 сентября. Показатель за неделю по 4 сентября снизился на 0,4 миллиона баррелей, составив 424,1 миллиона.