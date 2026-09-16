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ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку
ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку - 16.09.2026, ПРАЙМ
ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:16+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В последний раз ФРС США повышала базовую ставку в июле 2023 года - до 5,25-5,5% годовых.Регулятор отмечает, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, частично обусловленную геополитическими событиями, внутренние расходы в США остаются устойчивыми.Кроме того, рост числа рабочих мест соответствует увеличению численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. При этом инфляция по-прежнему остается на высоком уровне."Принятые сегодня меры политики будут способствовать более своевременному возвращению инфляции к целевому показателю комитета (по открытым рынкам - ред.) в 2%. Комитет обеспечит стабильность цен", - указывает ФРС.
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финансы, мировая экономика, сша, фрс, ставки фрс сша
Финансы, Мировая экономика, США, ФРС, ставки ФРС США
ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку
ФРС США повысила базовую процентную ставку впервые с 2023 года до 3,75-4% годовых
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В последний раз ФРС США повышала базовую ставку в июле 2023 года - до 5,25-5,5% годовых.
Регулятор отмечает, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, частично обусловленную геополитическими событиями, внутренние расходы в США остаются устойчивыми.
Кроме того, рост числа рабочих мест соответствует увеличению численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. При этом инфляция по-прежнему остается на высоком уровне.
"Принятые сегодня меры политики будут способствовать более своевременному возвращению инфляции к целевому показателю комитета (по открытым рынкам - ред.) в 2%. Комитет обеспечит стабильность цен", - указывает ФРС.