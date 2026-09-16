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ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку

ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку - 16.09.2026, ПРАЙМ

ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T21:16+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В последний раз ФРС США повышала базовую ставку в июле 2023 года - до 5,25-5,5% годовых.Регулятор отмечает, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, частично обусловленную геополитическими событиями, внутренние расходы в США остаются устойчивыми.Кроме того, рост числа рабочих мест соответствует увеличению численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. При этом инфляция по-прежнему остается на высоком уровне."Принятые сегодня меры политики будут способствовать более своевременному возвращению инфляции к целевому показателю комитета (по открытым рынкам - ред.) в 2%. Комитет обеспечит стабильность цен", - указывает ФРС.

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