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ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку - 16.09.2026, ПРАЙМ
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ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку
ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку - 16.09.2026, ПРАЙМ
ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до... | 16.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В последний раз ФРС США повышала базовую ставку в июле 2023 года - до 5,25-5,5% годовых.Регулятор отмечает, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, частично обусловленную геополитическими событиями, внутренние расходы в США остаются устойчивыми.Кроме того, рост числа рабочих мест соответствует увеличению численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. При этом инфляция по-прежнему остается на высоком уровне."Принятые сегодня меры политики будут способствовать более своевременному возвращению инфляции к целевому показателю комитета (по открытым рынкам - ред.) в 2%. Комитет обеспечит стабильность цен", - указывает ФРС.
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финансы, мировая экономика, сша, фрс, ставки фрс сша
Финансы, Мировая экономика, США, ФРС, ставки ФРС США
21:16 16.09.2026 (обновлено: 21:19 16.09.2026)
 
ФРС США впервые за три года повысила базовую процентную ставку

ФРС США повысила базовую процентную ставку впервые с 2023 года до 3,75-4% годовых

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В последний раз ФРС США повышала базовую ставку в июле 2023 года - до 5,25-5,5% годовых.
Регулятор отмечает, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, частично обусловленную геополитическими событиями, внутренние расходы в США остаются устойчивыми.
Кроме того, рост числа рабочих мест соответствует увеличению численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. При этом инфляция по-прежнему остается на высоком уровне.
"Принятые сегодня меры политики будут способствовать более своевременному возвращению инфляции к целевому показателю комитета (по открытым рынкам - ред.) в 2%. Комитет обеспечит стабильность цен", - указывает ФРС.
 
ФинансыМировая экономикаСШАФРСставки ФРС США
 
 
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