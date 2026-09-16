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ФРС повысила прогноз роста ВВП США
ФРС повысила прогноз роста ВВП США - 16.09.2026, ПРАЙМ
ФРС повысила прогноз роста ВВП США
Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста ВВП США на текущий и следующий годы, увеличила ожидания по инфляции и по безработице, следует из... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:17+0300
2026-09-16T21:17+0300
2026-09-16T21:17+0300
мировая экономика
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безработица
инфляция
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста ВВП США на текущий и следующий годы, увеличила ожидания по инфляции и по безработице, следует из материалов регулятора. Прогноз по росту экономики страны на 2026 год повышен до 2,3% с 2,2%, на 2027 год - до 2,4% с 2,3%. ФРС также прогнозирует, что инфляция в США в 2026 году составит 3,7% вместо ожидавшихся в июне 3,6%. В следующем году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,3%. Безработица в США в текущем году, по ожиданиям ФРС, составит 4,1% при прошлом прогнозе в 4,3%. На следующий год показатель также ожидается на уровне 4,1% вместо 4,3%.
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мировая экономика, сша, ввп, безработица, инфляция
Мировая экономика, США, ВВП, безработица, инфляция
ФРС повысила прогноз роста ВВП США
ФРС повысила прогноз по росту ВВП США на 2026 и 2027 годы
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста ВВП США на текущий и следующий годы, увеличила ожидания по инфляции и по безработице, следует из материалов регулятора.
Прогноз по росту экономики страны на 2026 год повышен до 2,3% с 2,2%, на 2027 год - до 2,4% с 2,3%.
ФРС также прогнозирует, что инфляция в США в 2026 году составит 3,7% вместо ожидавшихся в июне 3,6%. В следующем году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,3%.
Безработица в США в текущем году, по ожиданиям ФРС, составит 4,1% при прошлом прогнозе в 4,3%. На следующий год показатель также ожидается на уровне 4,1% вместо 4,3%.