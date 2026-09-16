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Члены комитета ФРС США дали прогноз по ставке на конец года - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Члены комитета ФРС США дали прогноз по ставке на конец года
Члены комитета ФРС США дали прогноз по ставке на конец года - 16.09.2026, ПРАЙМ
Члены комитета ФРС США дали прогноз по ставке на конец года
Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США в основном ждут ставку на конец 2026 года на уровне 4-4,25%, следует из пресс-релиза... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:19+0300
2026-09-16T21:46+0300
финансы
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США в основном ждут ставку на конец 2026 года на уровне 4-4,25%, следует из пресс-релиза регулятора.По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.Из 18 участников заседания 12 ждут ставку на уровне 4-4,25%, четверо - в 4,25-4,5%, двое - в 3,75-4%.В июне участники заседания ФРС в основном ждали ставку на уровне в 3,5-3,75% годовых или выше на конец 2026 года.На конец 2027 года участники допускают ставку еще выше: восемь членов комитета проголосовали за уровень в 4,25-4,5%, а шесть - за 4-4,25%, также три участника ждут ставку 3,5-3,75%, один - 3-3,25%.Далее мнения участников разделились. Так, на конец 2028 года пять человек ждут ставку на уровне 3,75-4%, по четыре - 4-4,25% и 3-3,25%, трое - 3,5-3,75%, один - 3,25-3,5%.На конец 2029 года члены комитета ФРС уже ждут ставку до 4% включительно: семь человек - 3,5-3,75%, четверо - 3-3,25%, трое - 3,75-4%, двое - 3,25-3,5%, один - 2,75-3%.Медианные годовые прогнозы по ставке были повышены по сравнению с июнем: до 4,1% с 3,8% в текущем году, также до 4,1% с 3,6% в 2027 году, до 3,9% с 3,4% в 2028 году. В 2029 году показатель ожидается на уровне 3,6%. Долгосрочный прогноз был повышен до 3,2% с июньских 3,1%.
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192
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финансы, мировая экономика, сша
Финансы, Мировая экономика, США
21:19 16.09.2026 (обновлено: 21:46 16.09.2026)
 
Члены комитета ФРС США дали прогноз по ставке на конец года

Члены комитета по открытым рынкам ФРС США ждут ставку на конец года в основном в 4-4,25%

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США в основном ждут ставку на конец 2026 года на уровне 4-4,25%, следует из пресс-релиза регулятора.
По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.
Из 18 участников заседания 12 ждут ставку на уровне 4-4,25%, четверо - в 4,25-4,5%, двое - в 3,75-4%.
В июне участники заседания ФРС в основном ждали ставку на уровне в 3,5-3,75% годовых или выше на конец 2026 года.
На конец 2027 года участники допускают ставку еще выше: восемь членов комитета проголосовали за уровень в 4,25-4,5%, а шесть - за 4-4,25%, также три участника ждут ставку 3,5-3,75%, один - 3-3,25%.
Далее мнения участников разделились. Так, на конец 2028 года пять человек ждут ставку на уровне 3,75-4%, по четыре - 4-4,25% и 3-3,25%, трое - 3,5-3,75%, один - 3,25-3,5%.
На конец 2029 года члены комитета ФРС уже ждут ставку до 4% включительно: семь человек - 3,5-3,75%, четверо - 3-3,25%, трое - 3,75-4%, двое - 3,25-3,5%, один - 2,75-3%.
Медианные годовые прогнозы по ставке были повышены по сравнению с июнем: до 4,1% с 3,8% в текущем году, также до 4,1% с 3,6% в 2027 году, до 3,9% с 3,4% в 2028 году. В 2029 году показатель ожидается на уровне 3,6%. Долгосрочный прогноз был повышен до 3,2% с июньских 3,1%.
 
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