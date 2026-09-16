https://1prime.ru/20260916/garik-873337231.html

Роботы Гарик и Платон продолжают развлекать участников форума в Тюмени

Роботы Гарик и Платон продолжают развлекать участников форума в Тюмени - 16.09.2026, ПРАЙМ

Роботы Гарик и Платон продолжают развлекать участников форума в Тюмени

Человекоподобные роботы Гарик и Платон, ставший соведущим церемонии открытия Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, продолжают развлекать участников и | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T09:53+0300

2026-09-16T09:53+0300

2026-09-16T09:53+0300

бизнес

россия

турция

иран

вьетнам

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873337231.jpg?1789541635

ТЮМЕНЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Человекоподобные роботы Гарик и Платон, ставший соведущим церемонии открытия Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, продолжают развлекать участников и гостей выставки своими танцами, рассказал РИА Новости представитель компании-производителя технологического оборудования "АТМ Альянс" Иван Дубовицкий. "Роботы Гарик и Платон запрограммированы на участие в разнообразных мероприятиях данной выставки. Их можно настраивать, давать им свой персонаж, голос, характер и базу знаний о том, что, например, происходит на выставке, в качестве кого они здесь находятся, как их зовут. На открытии форума Платон был соведущим церемонии и танцевал под песню "Матушка Земля", - рассказал Дубовицкий. Он отметил, что у этих роботов-гуманоидов 31 степень свободы, поэтому в танце они себя чувствуют очень уверенно. По словам собеседника агентства, им можно включить абсолютно любой трек, любую песню и поставить танец, который будет соответствовать этой песне. Эти возможности роботы продолжают демонстрировать не только в выставочном павильоне, но и на улице - накануне они синхронно танцевали у входа в зал, чем привлекли внимание прохожих. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.

турция

иран

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, турция, иран, вьетнам