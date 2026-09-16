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Роботы Гарик и Платон продолжают развлекать участников форума в Тюмени - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Роботы Гарик и Платон продолжают развлекать участников форума в Тюмени
Роботы Гарик и Платон продолжают развлекать участников форума в Тюмени - 16.09.2026, ПРАЙМ
Роботы Гарик и Платон продолжают развлекать участников форума в Тюмени
Человекоподобные роботы Гарик и Платон, ставший соведущим церемонии открытия Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, продолжают развлекать участников и | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:53+0300
2026-09-16T09:53+0300
бизнес
россия
турция
иран
вьетнам
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ТЮМЕНЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Человекоподобные роботы Гарик и Платон, ставший соведущим церемонии открытия Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, продолжают развлекать участников и гостей выставки своими танцами, рассказал РИА Новости представитель компании-производителя технологического оборудования "АТМ Альянс" Иван Дубовицкий. "Роботы Гарик и Платон запрограммированы на участие в разнообразных мероприятиях данной выставки. Их можно настраивать, давать им свой персонаж, голос, характер и базу знаний о том, что, например, происходит на выставке, в качестве кого они здесь находятся, как их зовут. На открытии форума Платон был соведущим церемонии и танцевал под песню "Матушка Земля", - рассказал Дубовицкий. Он отметил, что у этих роботов-гуманоидов 31 степень свободы, поэтому в танце они себя чувствуют очень уверенно. По словам собеседника агентства, им можно включить абсолютно любой трек, любую песню и поставить танец, который будет соответствовать этой песне. Эти возможности роботы продолжают демонстрировать не только в выставочном павильоне, но и на улице - накануне они синхронно танцевали у входа в зал, чем привлекли внимание прохожих. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.
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бизнес, россия, турция, иран, вьетнам
Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, ВЬЕТНАМ
09:53 16.09.2026
 
Роботы Гарик и Платон продолжают развлекать участников форума в Тюмени

Роботы Гарик и Платон продолжают развлекать участников и гостей форума TNF танцами

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ТЮМЕНЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Человекоподобные роботы Гарик и Платон, ставший соведущим церемонии открытия Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, продолжают развлекать участников и гостей выставки своими танцами, рассказал РИА Новости представитель компании-производителя технологического оборудования "АТМ Альянс" Иван Дубовицкий.
"Роботы Гарик и Платон запрограммированы на участие в разнообразных мероприятиях данной выставки. Их можно настраивать, давать им свой персонаж, голос, характер и базу знаний о том, что, например, происходит на выставке, в качестве кого они здесь находятся, как их зовут. На открытии форума Платон был соведущим церемонии и танцевал под песню "Матушка Земля", - рассказал Дубовицкий.
Он отметил, что у этих роботов-гуманоидов 31 степень свободы, поэтому в танце они себя чувствуют очень уверенно. По словам собеседника агентства, им можно включить абсолютно любой трек, любую песню и поставить танец, который будет соответствовать этой песне.
Эти возможности роботы продолжают демонстрировать не только в выставочном павильоне, но и на улице - накануне они синхронно танцевали у входа в зал, чем привлекли внимание прохожих.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.
 
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