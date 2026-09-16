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Ульянов заявил, что чиновники ЕС обманывают граждан в вопросе поставок газа
Ульянов заявил, что чиновники ЕС обманывают граждан в вопросе поставок газа - 16.09.2026, ПРАЙМ
Ульянов заявил, что чиновники ЕС обманывают граждан в вопросе поставок газа
Европейские чиновники намеренно вводят свое население в заблуждение, утверждая, что именно Россия якобы прекратила поставки газа в Европу, заявил постпред РФ... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T22:50+0300
2026-09-16T22:50+0300
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ВЕНА, 16 сен - ПРАЙМ. Европейские чиновники намеренно вводят свое население в заблуждение, утверждая, что именно Россия якобы прекратила поставки газа в Европу, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления обвинила Россию в том, что она якобы перекрыла поставки газа в Европу. "В риторике и сознании чиновников ЕС все перевернуто с ног на голову. Искренне ли они верят, что именно Россия прекратила поставки газа в Европу, или же намеренно вводят население в заблуждение? Второй вариант кажется более вероятным", - написал Ульянов на своей странице в социальной сети Х. РИА Новости ранее выяснило, изучив данные Евростата, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз в июле этого года составили 606,6 миллиона евро, сократившись за месяц на 25%, а в годовом выражении - на 12%. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
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газ, европа, вена, михаил ульянов, урсула фон дер ляйен, ес, евростат
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Вена, Михаил Ульянов, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Евростат
Ульянов заявил, что чиновники ЕС обманывают граждан в вопросе поставок газа
Ульянов: чиновники ЕС обманывают своих граждан, обвиняя Россию в остановке поставок газа
ВЕНА, 16 сен - ПРАЙМ. Европейские чиновники намеренно вводят свое население в заблуждение, утверждая, что именно Россия якобы прекратила поставки газа в Европу, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления обвинила Россию в том, что она якобы перекрыла поставки газа в Европу.
"В риторике и сознании чиновников ЕС все перевернуто с ног на голову. Искренне ли они верят, что именно Россия прекратила поставки газа в Европу, или же намеренно вводят население в заблуждение? Второй вариант кажется более вероятным", - написал Ульянов на своей странице в социальной сети Х.
РИА Новости ранее выяснило, изучив данные Евростата, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз в июле этого года составили 606,6 миллиона евро, сократившись за месяц на 25%, а в годовом выражении - на 12%.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.