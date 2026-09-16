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Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа
Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа - 16.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа
Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа, также будут обсуждать долгосрочный контракт к концу года, заявил журналистам в кулуарах | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:18+0300
2026-09-16T12:18+0300
2026-09-16T12:18+0300
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа, также будут обсуждать долгосрочный контракт к концу года, заявил журналистам в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев. "Мы подписали дополнение к контракту. К концу года, я думаю, будем обсуждать уже долгосрочный контракт", - ответил он на вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры между Казахстаном и "Газпромом" о поставках газа в республику. По словам Туткышбаева, между двумя странами нет никаких проблем по газовым вопросам. "Россия для нас остается стратегическим партнером, у нас никаких проблем по газовым вопросам нет", - указал он.
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газ, россия, казахстан, газпром
Газ, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Газпром
Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа
Туткышбаев: Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа, также будут обсуждать долгосрочный контракт к концу года, заявил журналистам в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев.
"Мы подписали дополнение к контракту. К концу года, я думаю, будем обсуждать уже долгосрочный контракт", - ответил он на вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры между Казахстаном
и "Газпромом
" о поставках газа в республику.
По словам Туткышбаева, между двумя странами нет никаких проблем по газовым вопросам.
"Россия для нас остается стратегическим партнером, у нас никаких проблем по газовым вопросам нет", - указал он.