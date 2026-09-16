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Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа

Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа - 16.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа

Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа, также будут обсуждать долгосрочный контракт к концу года, заявил журналистам в кулуарах | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:18+0300

2026-09-16T12:18+0300

2026-09-16T12:18+0300

газ

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казахстан

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан и "Газпром" подписали дополнение к контракту о поставках газа, также будут обсуждать долгосрочный контракт к концу года, заявил журналистам в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев. "Мы подписали дополнение к контракту. К концу года, я думаю, будем обсуждать уже долгосрочный контракт", - ответил он на вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры между Казахстаном и "Газпромом" о поставках газа в республику. По словам Туткышбаева, между двумя странами нет никаких проблем по газовым вопросам. "Россия для нас остается стратегическим партнером, у нас никаких проблем по газовым вопросам нет", - указал он.

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газ, россия, казахстан, газпром