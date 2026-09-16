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"Газпром" начал ресурсные испытания российского газотурбинного двигателя

"Газпром" начал ресурсные испытания российского газотурбинного двигателя - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" начал ресурсные испытания российского газотурбинного двигателя

"Газпром" начал ресурсные испытания российского газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ16), произведенного на предприятии "Тюменские моторостроители"... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:14+0300

2026-09-16T13:14+0300

2026-09-16T14:59+0300

россия

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газпром энергохолдинг

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. "Газпром" начал ресурсные испытания российского газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ16), произведенного на предприятии "Тюменские моторостроители" (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ), передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.Газотурбинный двигатель предназначен для применения на газотранспортной системе "Газпрома". Он пройдет ресурсные испытания на компрессорной станции (КС) "Туртасская" компании "Газпром трансгаз Сургут" на этапе опытно-промышленной эксплуатации."Тюменские моторостроители", как и другие предприятия группы "Газпром энергохолдинг", задействованные в производственной кооперации, по результатам ресурсных испытаний будут готовы приступить к серийному производству ТМ16", - прокомментировал глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.Он добавил, что для этого на "Тюменских моторостроителях" реализована комплексная программа модернизации: закуплено и введено в эксплуатацию современное станочное оборудование, обновлены объекты заводской инфраструктуры.Согласно материалам ГЭХа, ранее головной образец ТМ16 успешно прошел все этапы стендовых испытаний на заводе "Тюменские моторостроители", которые подтвердили соответствие всем требованиям технического задания. Затем двигатель был доставлен на КС "Туртасская", где был произведен монтаж в состав газоперекачивающего агрегата, осуществлены пусконаладочные работы и приемо-сдаточные испытания в объеме 72 часов.Все оборудование и комплектующие ТМ16 - российского производства. Ключевые детали и сборочные элементы выполнены заводом "Тюменские моторостроители". Часть элементов в рамках внутренней кооперации изготовили и поставили другие предприятия "Газпром энергохолдинга" - "Газэнергосервис", "Уралтурбо" и "Невский завод". Малоэмиссионную камеру сгорания – "НПФ Теплофизика".В материалах отмечается, что по характеристикам ТМ16 превосходит зарубежные аналоги, используемые на газотранспортной системе. Новый двигатель отличается повышенным КПД, большими межремонтными и назначенным сроками эксплуатации, улучшенными экологическими характеристиками.ТМ16 будет использоваться, в том числе, для плановой замены выработавших ресурс зарубежных двигателей. Масса и габариты газотурбины позволят проводить ее без дополнительных капитальных вложений."Газпром энергохолдинг" - 100% дочерняя компания группы "Газпром", является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", "МОЭК", "ТГК-1", "ОГК-2". В состав группы входит 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысяч Гкал/ч.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, газпром, газпром энергохолдинг