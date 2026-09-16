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"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур" - 16.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур"
"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур" - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур"
Такой гелий, как производит "Газпром", не выпускают нигде в мире, компания отрабатывает с "Роскосмосом" поставки такого же чистого СПГ для заправки метановой... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:02+0300
2026-09-16T17:02+0300
газ
россия
газпром
роскосмос
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Такой гелий, как производит "Газпром", не выпускают нигде в мире, компания отрабатывает с "Роскосмосом" поставки такого же чистого СПГ для заправки метановой многоразовой ракеты "Амур", заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов. "Мы производим гелий, класс чистоты у него составляет самый высокий - 99,9999. Такого гелия, я хочу сказать, в мире не производят, это наше ноу-хау, наш отечественный продукт", - сказал он в ходе пленарной сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF. Маркелов уточнил, что производить такой гелий позволяют технологии Амурского завода, которых ни у кого больше нет. По его словам, рядом с предприятием находится космодром, который нуждается в гелии. Кроме того, отметил он, "Газпром" с "Роскосмосом" сейчас отрабатывает производство СПГ такой же высокой чистоты для заправки метановой ракеты "Амур". "Вот такая синергия на сегодняшний день позволяет создать другой абсолютно новый продукт, новую ракету, в которой мы так нуждаемся", - заключил Маркелов. Ранее сообщалось, что первый демонстратор российской многоразовой ракеты будет показан к 2028 году, а ее летные испытания начнутся в 2031 году. Метановая многоразовая ракета "Амур-СПГ" будет летать с космодрома Восточный, стартовая инфраструктура для нее уже проектируется.
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192
40
192
40
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газ, россия, газпром, роскосмос
Газ, РОССИЯ, Газпром, Роскосмос
17:02 16.09.2026
 
"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур"

Маркелов: такой гелий, как у "Газпрома", не выпускают нигде в мире

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Такой гелий, как производит "Газпром", не выпускают нигде в мире, компания отрабатывает с "Роскосмосом" поставки такого же чистого СПГ для заправки метановой многоразовой ракеты "Амур", заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.
"Мы производим гелий, класс чистоты у него составляет самый высокий - 99,9999. Такого гелия, я хочу сказать, в мире не производят, это наше ноу-хау, наш отечественный продукт", - сказал он в ходе пленарной сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Маркелов уточнил, что производить такой гелий позволяют технологии Амурского завода, которых ни у кого больше нет.
По его словам, рядом с предприятием находится космодром, который нуждается в гелии.
Кроме того, отметил он, "Газпром" с "Роскосмосом" сейчас отрабатывает производство СПГ такой же высокой чистоты для заправки метановой ракеты "Амур".
"Вот такая синергия на сегодняшний день позволяет создать другой абсолютно новый продукт, новую ракету, в которой мы так нуждаемся", - заключил Маркелов.
Ранее сообщалось, что первый демонстратор российской многоразовой ракеты будет показан к 2028 году, а ее летные испытания начнутся в 2031 году. Метановая многоразовая ракета "Амур-СПГ" будет летать с космодрома Восточный, стартовая инфраструктура для нее уже проектируется.
 
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