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"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур"
"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур" - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур"
Такой гелий, как производит "Газпром", не выпускают нигде в мире, компания отрабатывает с "Роскосмосом" поставки такого же чистого СПГ для заправки метановой... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:02+0300
2026-09-16T17:02+0300
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Такой гелий, как производит "Газпром", не выпускают нигде в мире, компания отрабатывает с "Роскосмосом" поставки такого же чистого СПГ для заправки метановой многоразовой ракеты "Амур", заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.
"Мы производим гелий, класс чистоты у него составляет самый высокий - 99,9999. Такого гелия, я хочу сказать, в мире не производят, это наше ноу-хау, наш отечественный продукт", - сказал он в ходе пленарной сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Маркелов уточнил, что производить такой гелий позволяют технологии Амурского завода, которых ни у кого больше нет.
По его словам, рядом с предприятием находится космодром, который нуждается в гелии.
Кроме того, отметил он, "Газпром" с "Роскосмосом" сейчас отрабатывает производство СПГ такой же высокой чистоты для заправки метановой ракеты "Амур".
"Вот такая синергия на сегодняшний день позволяет создать другой абсолютно новый продукт, новую ракету, в которой мы так нуждаемся", - заключил Маркелов.
Ранее сообщалось, что первый демонстратор российской многоразовой ракеты будет показан к 2028 году, а ее летные испытания начнутся в 2031 году. Метановая многоразовая ракета "Амур-СПГ" будет летать с космодрома Восточный, стартовая инфраструктура для нее уже проектируется.
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газ, россия, газпром, роскосмос
Газ, РОССИЯ, Газпром, Роскосмос
"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур"
Маркелов: такой гелий, как у "Газпрома", не выпускают нигде в мире
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Такой гелий, как производит "Газпром", не выпускают нигде в мире, компания отрабатывает с "Роскосмосом" поставки такого же чистого СПГ для заправки метановой многоразовой ракеты "Амур", заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.
"Мы производим гелий, класс чистоты у него составляет самый высокий - 99,9999. Такого гелия, я хочу сказать, в мире не производят, это наше ноу-хау, наш отечественный продукт", - сказал он в ходе пленарной сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Маркелов уточнил, что производить такой гелий позволяют технологии Амурского завода, которых ни у кого больше нет.
По его словам, рядом с предприятием находится космодром, который нуждается в гелии.
Кроме того, отметил он, "Газпром" с "Роскосмосом" сейчас отрабатывает производство СПГ такой же высокой чистоты для заправки метановой ракеты "Амур".
"Вот такая синергия на сегодняшний день позволяет создать другой абсолютно новый продукт, новую ракету, в которой мы так нуждаемся", - заключил Маркелов.
Ранее сообщалось, что первый демонстратор российской многоразовой ракеты будет показан к 2028 году, а ее летные испытания начнутся в 2031 году. Метановая многоразовая ракета "Амур-СПГ" будет летать с космодрома Восточный, стартовая инфраструктура для нее уже проектируется.