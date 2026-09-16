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"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур"

"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур" - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" отрабатывает поставки чистого гелия для ракеты "Амур"

Такой гелий, как производит "Газпром", не выпускают нигде в мире, компания отрабатывает с "Роскосмосом" поставки такого же чистого СПГ для заправки метановой... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T17:02+0300

2026-09-16T17:02+0300

2026-09-16T17:02+0300

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Такой гелий, как производит "Газпром", не выпускают нигде в мире, компания отрабатывает с "Роскосмосом" поставки такого же чистого СПГ для заправки метановой многоразовой ракеты "Амур", заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов. "Мы производим гелий, класс чистоты у него составляет самый высокий - 99,9999. Такого гелия, я хочу сказать, в мире не производят, это наше ноу-хау, наш отечественный продукт", - сказал он в ходе пленарной сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF. Маркелов уточнил, что производить такой гелий позволяют технологии Амурского завода, которых ни у кого больше нет. По его словам, рядом с предприятием находится космодром, который нуждается в гелии. Кроме того, отметил он, "Газпром" с "Роскосмосом" сейчас отрабатывает производство СПГ такой же высокой чистоты для заправки метановой ракеты "Амур". "Вот такая синергия на сегодняшний день позволяет создать другой абсолютно новый продукт, новую ракету, в которой мы так нуждаемся", - заключил Маркелов. Ранее сообщалось, что первый демонстратор российской многоразовой ракеты будет показан к 2028 году, а ее летные испытания начнутся в 2031 году. Метановая многоразовая ракета "Амур-СПГ" будет летать с космодрома Восточный, стартовая инфраструктура для нее уже проектируется.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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