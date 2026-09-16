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"Газпром" рассказал о заказах на нефтегазовое оборудование
"Газпром" рассказал о заказах на нефтегазовое оборудование - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" рассказал о заказах на нефтегазовое оборудование
Заказы на нефтегазовое оборудование российского производства уже поступают из стран ближнего зарубежья, также есть большой интерес со стороны Вьетнама, сообщил... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:33+0300
2026-09-16T17:33+0300
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Заказы на нефтегазовое оборудование российского производства уже поступают из стран ближнего зарубежья, также есть большой интерес со стороны Вьетнама, сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов в ходе пленарной сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил журналистам в кулуарах форума, что министерство готово предоставить меры поддержки для экспорта отечественных технологий в области нефтегазового оборудования.
Отвечая на вопрос, появляются ли заказы от зарубежных коллег, Маркелов сказал: "Да, уже появляются. С ближнего зарубежья заказы в первую очередь пошли. И наши вьетнамские коллеги тоже на сегодняшний день проявляют большой интерес по применению оборудования нашего российского производства".
Он добавил, что продукцию отечественной промышленностью надо продвигать среди зарубежных коллег, в частности, "Газпром" уже занимается этой работой.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства".
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газ, россия, вьетнам, турция, иран, антон алиханов, газпром, минпромторг
Газ, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, ТУРЦИЯ, ИРАН, Антон Алиханов, Газпром, Минпромторг
"Газпром" рассказал о заказах на нефтегазовое оборудование
"Газпром": из ближнего зарубежья поступают заказы на нефтегазовое оборудование
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Заказы на нефтегазовое оборудование российского производства уже поступают из стран ближнего зарубежья, также есть большой интерес со стороны Вьетнама, сообщил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов в ходе пленарной сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF.
Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил журналистам в кулуарах форума, что министерство готово предоставить меры поддержки для экспорта отечественных технологий в области нефтегазового оборудования.
Отвечая на вопрос, появляются ли заказы от зарубежных коллег, Маркелов сказал: "Да, уже появляются. С ближнего зарубежья заказы в первую очередь пошли. И наши вьетнамские коллеги тоже на сегодняшний день проявляют большой интерес по применению оборудования нашего российского производства".
Он добавил, что продукцию отечественной промышленностью надо продвигать среди зарубежных коллег, в частности, "Газпром" уже занимается этой работой.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства".