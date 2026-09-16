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В "Газпроме" заявили о готовности поставлять газотурбинные двигатели

В "Газпроме" заявили о готовности поставлять газотурбинные двигатели - 16.09.2026, ПРАЙМ

В "Газпроме" заявили о готовности поставлять газотурбинные двигатели

"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") готов предоставлять произведенный своими силами российский газотурбинный двигатель другим предприятиями и... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T21:14+0300

2026-09-16T21:14+0300

2026-09-16T21:19+0300

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") готов предоставлять произведенный своими силами российский газотурбинный двигатель другим предприятиями и регионам России, в случае если поступит запрос от них, сообщил глава компании Денис Федоров по итогам торжественного запуска установки. Ранее в среду "Газпром" начал ресурсные испытания российского газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ16), произведенного на предприятии "Тюменские моторостроители" (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ). Он предназначен для применения на газотранспортной системе "Газпрома" и пройдет ресурсные испытания на компрессорной станции (КС) "Туртасская" компании "Газпром трансгаз Сургут" на этапе опытно-промышленной эксплуатации. "Если будут запросы - конечно мы будем их отрабатывать. Но для нас в приоритете, естественно, заказы группы "Газпром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналистов, будет ли использоваться газотурбинный двигатель только внутри группы "Газпром" или планируется предоставлять эту технологию другими предприятиям и регионам РФ. Федоров уточнил, что серийное производство двигателя начнется согласно стандартам "Газпрома" - по итогам отработки 5 тысяч часов на компрессорной станции под нагрузкой. Новое оборудование российского производства, по его словам, превосходит зарубежные аналоги по ряду характеристик. В частности, по коэффициенту полезного действия (КПД), а также по экологическим параметрам - в том числе за счет примененной малоэмиссионной камеры сгорания, которая используется для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. "Двигатель ремонтируется в среднем через 25 тысяч часов, а наш будет работать 33 тысячи часов, а может и больше. Ресурсные испытания покажут", - заключил Федоров. "Газпром энергохолдинг" - 100% дочерняя компания группы "Газпром", является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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