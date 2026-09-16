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В "Газпроме" заявили о готовности поставлять газотурбинные двигатели - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В "Газпроме" заявили о готовности поставлять газотурбинные двигатели
В "Газпроме" заявили о готовности поставлять газотурбинные двигатели - 16.09.2026, ПРАЙМ
В "Газпроме" заявили о готовности поставлять газотурбинные двигатели
"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") готов предоставлять произведенный своими силами российский газотурбинный двигатель другим предприятиями и... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:14+0300
2026-09-16T21:19+0300
россия
газ
газпром
газпром энергохолдинг
мосэнерго
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") готов предоставлять произведенный своими силами российский газотурбинный двигатель другим предприятиями и регионам России, в случае если поступит запрос от них, сообщил глава компании Денис Федоров по итогам торжественного запуска установки. Ранее в среду "Газпром" начал ресурсные испытания российского газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ16), произведенного на предприятии "Тюменские моторостроители" (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ). Он предназначен для применения на газотранспортной системе "Газпрома" и пройдет ресурсные испытания на компрессорной станции (КС) "Туртасская" компании "Газпром трансгаз Сургут" на этапе опытно-промышленной эксплуатации. "Если будут запросы - конечно мы будем их отрабатывать. Но для нас в приоритете, естественно, заказы группы "Газпром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналистов, будет ли использоваться газотурбинный двигатель только внутри группы "Газпром" или планируется предоставлять эту технологию другими предприятиям и регионам РФ. Федоров уточнил, что серийное производство двигателя начнется согласно стандартам "Газпрома" - по итогам отработки 5 тысяч часов на компрессорной станции под нагрузкой. Новое оборудование российского производства, по его словам, превосходит зарубежные аналоги по ряду характеристик. В частности, по коэффициенту полезного действия (КПД), а также по экологическим параметрам - в том числе за счет примененной малоэмиссионной камеры сгорания, которая используется для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. "Двигатель ремонтируется в среднем через 25 тысяч часов, а наш будет работать 33 тысячи часов, а может и больше. Ресурсные испытания покажут", - заключил Федоров. "Газпром энергохолдинг" - 100% дочерняя компания группы "Газпром", является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч.
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5
4.7
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россия, газ, газпром, газпром энергохолдинг, мосэнерго
РОССИЯ, Газ, Газпром, Газпром энергохолдинг, Мосэнерго
21:14 16.09.2026 (обновлено: 21:19 16.09.2026)
 
В "Газпроме" заявили о готовности поставлять газотурбинные двигатели

Федоров: "Газпром энергохолдинг" готов поставлять российские газотурбинные двигатели

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") готов предоставлять произведенный своими силами российский газотурбинный двигатель другим предприятиями и регионам России, в случае если поступит запрос от них, сообщил глава компании Денис Федоров по итогам торжественного запуска установки.
Ранее в среду "Газпром" начал ресурсные испытания российского газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ16), произведенного на предприятии "Тюменские моторостроители" (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ). Он предназначен для применения на газотранспортной системе "Газпрома" и пройдет ресурсные испытания на компрессорной станции (КС) "Туртасская" компании "Газпром трансгаз Сургут" на этапе опытно-промышленной эксплуатации.
"Если будут запросы - конечно мы будем их отрабатывать. Но для нас в приоритете, естественно, заказы группы "Газпром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналистов, будет ли использоваться газотурбинный двигатель только внутри группы "Газпром" или планируется предоставлять эту технологию другими предприятиям и регионам РФ.
Федоров уточнил, что серийное производство двигателя начнется согласно стандартам "Газпрома" - по итогам отработки 5 тысяч часов на компрессорной станции под нагрузкой.
Новое оборудование российского производства, по его словам, превосходит зарубежные аналоги по ряду характеристик. В частности, по коэффициенту полезного действия (КПД), а также по экологическим параметрам - в том числе за счет примененной малоэмиссионной камеры сгорания, которая используется для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу.
"Двигатель ремонтируется в среднем через 25 тысяч часов, а наш будет работать 33 тысячи часов, а может и больше. Ресурсные испытания покажут", - заключил Федоров.
"Газпром энергохолдинг" - 100% дочерняя компания группы "Газпром", является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч.
 
РОССИЯГазГазпромГазпром энергохолдингМосэнерго
 
 
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