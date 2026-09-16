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В ГД предложили создать пенсионные инвестиционные продукты для самозанятых
В ГД предложили создать пенсионные инвестиционные продукты для самозанятых - 16.09.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили создать пенсионные инвестиционные продукты для самозанятых
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили сформировать пенсионные инвестиционные продукты для самозанятых на базе платформы "Мой бизнес"... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:18+0300
2026-09-16T18:18+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили сформировать пенсионные инвестиционные продукты для самозанятых на базе платформы "Мой бизнес". Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным создать на базе центров "Мой бизнес" и их цифровой инфраструктуры единый "пенсионный конструктор самозанятого", - сказано в документе.
Депутаты отмечают, что "конструктор" может включать расчет сценариев формирования страхового стажа и пенсионных коэффициентов через добровольные взносы в СФР, расчет долгосрочных сбережений по ПДС с учетом государственного софинансирования, переход к действующим сервисам СФР, приложения "Мой налог" и портала "Госуслуги", а также нейтральную витрину лицензированных Банком России НПФ без приоритизации отдельных коммерческих организаций.
Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит эффективнее использовать уже созданные механизмы и повысить число самозанятых, добровольно формирующих пенсионные права и долгосрочные накопления. Новая пенсионная выплата не создается, уточнили депутаты; возможные расходы связаны прежде всего с цифровой интеграцией и подготовкой единого стандарта консультирования.
Центры "Мой бизнес" ориентированы на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела в режиме "одного окна".
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В ГД предложили создать пенсионные инвестиционные продукты для самозанятых
Депутаты ГД предложили создать пенсионные инвестиционные продукты для самозанятых
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили сформировать пенсионные инвестиционные продукты для самозанятых на базе платформы "Мой бизнес". Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным создать на базе центров "Мой бизнес" и их цифровой инфраструктуры единый "пенсионный конструктор самозанятого", - сказано в документе.
Депутаты отмечают, что "конструктор" может включать расчет сценариев формирования страхового стажа и пенсионных коэффициентов через добровольные взносы в СФР, расчет долгосрочных сбережений по ПДС с учетом государственного софинансирования, переход к действующим сервисам СФР, приложения "Мой налог" и портала "Госуслуги", а также нейтральную витрину лицензированных Банком России НПФ без приоритизации отдельных коммерческих организаций.
Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит эффективнее использовать уже созданные механизмы и повысить число самозанятых, добровольно формирующих пенсионные права и долгосрочные накопления. Новая пенсионная выплата не создается, уточнили депутаты; возможные расходы связаны прежде всего с цифровой интеграцией и подготовкой единого стандарта консультирования.
Центры "Мой бизнес" ориентированы на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела в режиме "одного окна".