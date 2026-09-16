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В Геленджике планируют создать группу курортов федерального значения - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В Геленджике планируют создать группу курортов федерального значения
В Геленджике планируют создать группу курортов федерального значения - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Геленджике планируют создать группу курортов федерального значения
Ряду населенных пунктов в Геленджике могут присвоить статус курортов федерального значения, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:58+0300
2026-09-16T19:00+0300
бизнес
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геленджик
краснодарский край
минздрав
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Ряду населенных пунктов в Геленджике могут присвоить статус курортов федерального значения, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минздравом России. "Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик общей площадью 1 227,0336 гектаров курортами федерального значения Геленджикской группы (Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта, Прасковеевка)", - говорится в документе. Отмечается, что в связи с принятием проекта постановления ожидается улучшение достижения показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
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бизнес, россия, туризм, геленджик, краснодарский край, минздрав
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, Геленджик, Краснодарский край, Минздрав
18:58 16.09.2026 (обновлено: 19:00 16.09.2026)
 
В Геленджике планируют создать группу курортов федерального значения

Ряду населенных пунктов в Геленджике могут присвоить статус курортов федерального значения

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Ряду населенных пунктов в Геленджике могут присвоить статус курортов федерального значения, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минздравом России.
"Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик общей площадью 1 227,0336 гектаров курортами федерального значения Геленджикской группы (Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта, Прасковеевка)", - говорится в документе.
Отмечается, что в связи с принятием проекта постановления ожидается улучшение достижения показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
 
БизнесРОССИЯТуризмГеленджикКраснодарский крайМинздрав
 
 
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